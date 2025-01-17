ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников

Эксперты ВТБ (MOEX: VTBR) рассказали, что с конца декабря мошенники начали активно использовать темы новогодних акций, распродаж и подарков для обмана россиян. Злоумышленники применяли различные методы, включая фишинг, социальную инженерию и телефонные звонки с подменных номеров, подчеркнули в ВТБ.

Чаще всего в новогодние праздники россияне попадались на уловки, связанные с установкой фальшивых приложений известных компаний, отметили в финансовой организации. Установив такое приложение, пользователи могут потерять доступ к своим финансам. Также в праздничный период выросло количество рассылок с фишинговыми ссылками. Переход по ним может загрузить вредоносное ПО или стать причиной кражи личных данных.

«В этом году мы снова увидели снижение мошеннической активности в новогодние праздники, такая тенденция повторяется второй год подряд. Декабрь — традиционно месяц повышенной активности злоумышленников, которые пытаются заманить жертв привлекательными акциями. Однако в начале января количество атак снижается»,— рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Подробнее о противодействии IT-преступлениям — в публикации «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».