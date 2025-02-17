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Замгубернатора Рачаловского обвиняют в превышении должностных полномочий

В отношении заместителя губернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Министра обвиняют в превышении должностных полномочий в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а именно незаконному выделению средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.

Установлено, что Константин Рачаловский обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн руб. похищены.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в правительстве Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского.

Ева Китаева

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