В Ростовской области задержан министр сельского хозяйства Константин Рачаловский
В правительстве Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Рачаловский задержан»,— подтвердил источник агентства.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. По версии следователей, она организовала получение кредита в банке для финансирования нужд региона при наличии в бюджете свободных средств, при этом из-за процентов по займу области был причинен ущерб в размере 1,9 млрд руб.