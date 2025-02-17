В Ростовской области задержан министр сельского хозяйства Константин Рачаловский

В правительстве Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Рачаловский задержан»,— подтвердил источник агентства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. По версии следователей, она организовала получение кредита в банке для финансирования нужд региона при наличии в бюджете свободных средств, при этом из-за процентов по займу области был причинен ущерб в размере 1,9 млрд руб.

Ева Китаева