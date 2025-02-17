Бастрыкин запросил доклад о нападении стаи собак на ребенка в Белой Калитве

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении стаи безнадзорных собак на ребенка в Белой Калитве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В социальных сетях появилась информация, что 13 февраля текущего года в Белой Калитве стая безнадзорных собак напала на десятилетнего мальчика, возвращавшегося из школы. Одна из собак укусила ребенка за ногу.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Александр Бастрыкин потребовал начать проверку по факту противоправных действий этнической группы в донской столице. Жители Ростова жалуются в местных пабликах на то, что в городе действует этническая группировка. Ее члены на протяжении длительного времени совершают различные правонарушения, включая массовые драки.

Ева Китаева