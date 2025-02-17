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Российские и зарубежные ученые представили результаты совместной научной деятельности

12–13 февраля 2025 года в Пермском национальном исследовательском политехническом университете прошла XIII международная конференция «Инновационные модели международной интеграции в науке – международные исследовательские группы (МИГ)». В мероприятии приняли участие более 300 человек.

Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки Пермского края и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Конференция является уникальной платформой для диалога, на которой собираются ведущие ученые России, ближнего и дальнего зарубежья: Беларуси, Румынии, Узбекистана, Казахстана, ЮАР, Германии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, Ирана, а также представители бизнеса, органов власти и инвесторы. Основная цель мероприятия – расширить международное сотрудничество в области технических и естественных наук, а также популяризировать инновационные разработки и Пермский край как инновационный регион. Примечательно, что подобный проект не имеет аналогов в других регионах Российской Федерации.

На официальной церемонии открытия конференции участников поприветствовали директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Олег Плехов, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Алексей Швейкин и проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ Владимир Ирха.

Олег Плехов отметил, что за годы существования МИГ удалось сформировать международные команды, которые привнесли в регион новые идеи, культуру работы и укрепили научные связи: «Благодаря 126 международным группам, сформированным за это время, Пермский край получил мощный потенциал для дальнейшего развития. Особое внимание было уделено молодым ученым, которые ежегодно принимают участие в конференции, стремясь к практическим результатам своих исследований. МИГи стали площадкой, на которых наука встречается с бизнесом, позволяя коммерциализировать разработки и создавать реальные продукты. Пермский край вошел в число 20 регионов, разрабатывающих программы технологического развития, и МИГи сыграли важную роль в этом достижении. Новая программа, утвержденная в регионе, ставит перед собой две ключевые задачи: сохранение и развитие научных школ, а также коммерциализацию научных результатов. Успех этого подхода зависит от взаимодействия между фундаментальной наукой, академическими институтами и активными людьми, готовыми воплощать идеи в жизнь. МИГ – это не просто проект, это визитная карточка Пермского края, объединяющая науку, образование и бизнес для достижения новых высот», – рассказал Олег Плехов.

Алексей Швейкин подчеркнул, что национальные проекты технологического лидерства становятся приоритетом, и именно научные школы служат основой для создания и внедрения новых технологий. «Мы, как инженерный вуз и центр интеграции науки и технологий, стремимся предоставить образование, отвечающее требованиям наших индустриальных партнеров. Они испытывают острую потребность в квалифицированных сотрудниках, способных развивать производство и способствовать технологическому прогрессу. Участие молодежи в подобных научных исследованиях и их взаимодействие с индустриальными партнерами являются ключевыми для развития инноваций. Поэтому конференция МИГ предоставляет уникальную платформу для обмена идеями и опытом между учеными и представителями различных организаций, что, безусловно, поможет нам двигаться вперед в области технологий», – отметил Алексей Швейкин.

Владимир Ирха сообщил, что правительство Пермского края оказывает беспрецедентные меры поддержки научных исследований в нашем регионе, поддерживая вузы и научные центры. «Программа по поддержке международных исследовательских групп является одним из ключевых мероприятий, позволяющих объединять усилия не только ведущих научных центров Пермского края и ведущих вузов, но и обмениваться опытом с международными исследовательскими командами. Именно командами ученых, объединением усилий разных научных школ и групп, в том числе международных, решаются глобальные проблемы и вызовы», – пояснил Владимир Ирха.

После приветственной части состоялись пленарные доклады профессора базовой кафедры аналитики больших данных и методов видеоанализа ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» Дмитрия Берга на тему «Индустрия 4.0 и система ОГАС академика Глушкова» и начальника управления организации научных исследований ПНИПУ Александра Алексеева на тему «Гибридные технологии искусственного интеллекта».

12 февраля участники международных исследовательских групп представили результаты своей работы, проделанной в рамках проектов, реализованных в 2024 году. Эти выступления оценивали ученые, обладающие высокими квалификациями и знаниями в соответствующих областях науки, техники и технологий.

13 февраля состоялся мастер-класс и круглый стол, посвященный вопросам коммерциализации результатов исследовательской деятельности и компетенций. Анна Овчинникова, директор Удмуртского филиала Института экономики УрО РАН, рассказала участникам о различных методах коммерциализации научных разработок, о типичных ошибках начинающих предпринимателей, а также о возможных источниках финансирования научных проектов.

После мастер-класса прошла экспертная сессия по анализу потенциала коммерциализации проектов МИГ. Участники и руководители 20 проектов представили отчеты о научно-технических результатах проведенных исследований и их потенциале для дальнейшей коммерциализации. В докладах были рассмотрены потребительские свойства и возможные области применения проектов, круг потенциальных потребителей, бизнес-модель для коммерциализации и другие аспекты.

Евгений Рябоконь, участник проекта МИГ, который реализуется под руководством кандидата технических наук Михаила Турбакова и профессора Хунвэнь Цзина из КНР, отметил, что участие в конференции дает возможность представить результаты научных исследований коллегам из других университетов, обсудить спорные вопросы и получить ценные комментарии от приглашенных экспертов. «Ученым и исследователям часто требуется помощь в определении направления коммерциализации и формата конечного продукта, который станет результатом проекта МИГ. Мы благодарны Министерству образования и науки Пермского края, а также Пермскому политеху за высокий уровень организации конференции», – поделился Евгений Рябоконь.

МИГи – уникальный проект Пермского края, реализуемый с 2011 года. На сегодня аналогов ему нет ни в одном другом регионе, лишь с 2013 года подобный проект появился на уровне Федерации. По результатам конкурса команды ученых, которые включают двух руководителей проекта, пермского и зарубежного, получают субсидии из бюджета Пермского края. Важной составляющей партнерства является то, что проект стимулирует привлечение в край ведущих зарубежных ученых, а наши ученые начинают более активно представлять Прикамье на зарубежных площадках.

ООО «ПИН»

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