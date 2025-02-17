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Ученые ЦКП «СКИФ» определили структуру белков трех новых вирусов

Ученые новосибирского Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») смогли определить пространственную структуру белков трех недавно обнаруженных в Китае и Японии вирусов, переносимых клещами. Как отметили в ЦКП «СКИФ», эти вирусы вызывают у людей лихорадку, снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также приводят к нарушению работы печени.

Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

Разработанная ЦКП «СКИФ» программа позволяет многократно ускорить процесс уточнения и подтверждения структуры белков. Главное ее преимущество — способность обрабатывать большое количество предсказанных нейросетями вариантов за минуты, что в сотни раз ускоряет процесс верификации белковых структур, отметили в ЦКП «СКИФ». Ожидается, что применение созданной новосибирскими учеными программы позволит ускорить процесс разработки эффективных лекарственных препаратов и вакцин.

ЦПК «СКИФ» Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. Он представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений. Запуск ЦПК «СКИФ» позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках.

Михаил Кичанов

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