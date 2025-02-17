В Госдуму внесут законопроект о допустимости самообороны при проникновении в дом

Законопроект, предлагающий не считать превышением самообороны случаи, когда человек защищался при проникновении посторонних в его дом, внесут на рассмотрение в Госдуму сегодня, 17 февраля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Проникновение агрессора в жилище — повод защищаться любыми доступными методами. Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев»,— сказано в сообщении господина Нилова в Telegram.

Ярослав Нилов вносил документ на рассмотрение в Госдуму в июне 2024 года, но тогда законопроект отправили на доработку. В доработанный проект внесли изменения, согласно которым любое незаконное проникновение в дом можно считать причиной для самообороны. Самообороняться можно вне зависимости от опасности действий нападающего. Изменения предлагается внести в ст. 37 УК РФ (необходимая оборона).

Авторы инициативы подчеркивают, что незаконное проникновение в дом часто связано с тяжкими преступлениями. Согласно действующему законодательству, граждане, защищая себя и своих близких, должны «оценить степень опасности, потенциального вреда, определить намерения нападающего». «И получается, что нападающие при этом находятся в более выгодном положении, ведь именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность»,— говорится в пояснительной записке.