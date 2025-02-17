Полиция Краснодара проверит информацию об избиении инвалида на стриме у блогера
В Краснодаре полиция проверит информацию, опубликованную в соцмедиа, об избиении инвалида на стриме у треш-блогера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Сотрудники полиции нашли видео, распространившееся в соцсетях, на котором мужчину с тростью избили на стриме краснодарского блогера. На этом основании инициировано проведение доследственной проверки, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося и проверят сведения, размещенные в открытых источниках.
По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.