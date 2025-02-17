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Имущество «Юрмаша» в Кузбассе выставлено на торги за 2,8 млрд рублей

На торги 27 марта выставлено четыре лота из имущества обанкроченного ООО «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш») в Кузбассе. Их совокупная стартовая цена составляет 2,84 млрд руб.

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Самый дорогой лот — имущественный комплекс «Юрмаша» со стартовой ценой 2,7 млрд руб. Согласно объявлению на сайте ЕРСБ, комплекс будет реализован на закрытом аукционе. Победитель торгов должен «обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного значения должника». В состав лота вошли: ТЭЦ, производственные цеха, оборудование, земельные участки и права аренды на земельные участки, транспортные средства и сооружения на площадке завода, гостиница, общежитие, квартиры и паркинги, а также тепличный комплекс в городе Юрга.

На открытые аукционы 27 марта из имущества «Юрмаша» выставлены насосно-фильтровальная станция (стартовая цена — 4 млн руб.), спорткомплекс «Олимп» (57,4 млн руб.) и дом культуры «Победа» (54,9 млн рублей) в городе Юрга. Основная часть выставленного на торги имущества находится в залоге у ВЭБ.РФ. «Юрмаш» был признан несостоятельным в сентябре 2020 года и вскоре прекратил работу, уволив персонал. В 2022 году производственную деятельность на его площадях возобновило ООО «Промышленная компания «Юрмаш», 100% ее уставного капитала также выставлено на продажу.

Игорь Лавренков, Кемерово

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