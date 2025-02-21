Воплощение мифа, или гигантские кальмары

Это был антарктический кальмар, второй по счету гигантский кальмар в науке. Первый из морей Северного полушария был описан учеными за полтора века до него. Таким образом, на сегодня в Мировом океане обитают два вида гигантских живых торпед, сопоставимых по длине с кашалотами. Их открытию и научному описанию предшествовал долгий путь, по ходу которого они поочередно побывали и мифическими кракенами, и гигантскими осьминогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reinhard Dirscherl / ullstein bild / Getty Images Фото: Reinhard Dirscherl / ullstein bild / Getty Images

Кракен

Размеры реконструированных палеонтологами животных палеозой-мезозойской мегафауны впечатляют, но однозначного объяснения этому явлению у ученых пока нет, есть только гипотезы, и их чересчур много. О необычно крупных морских чудовищах писали еще античные ученые, правда, с чужих слов. Так же, с чужих слов, в науку Нового времени, причем не куда-нибудь, а прямиком в «Систему природы» Карла Линнея, попал «кракен».

До этого в научных трудах гидробиологов XVI века он был гигантской «рыбой» с огромными глазами шестиметрового диаметра. У Линнея в его первом издании «Системы природы» 1735 года он под видовым названием Microcosmus marinus попал куда следует — в раздел беспозвоночных морских гидробионтов по соседству с медузами, морскими ежами, голотуриями, каракатицами. У Линнея это был организм-субстрат для других морских животных и растений, прикрепленных к нему в виде целой разномастной колонии, отсюда и его видовое название Microcosmus marinus.

По словам очевидцев, тело кракена до 1,5 мили в длину и до 30 футов в высоту, то появлялось из воды, то погружалось и наконец исчезало «при чрезвычайном волнении вод, после чего в этом месте они нашли такое количество рыбы, что заполнили почти весь корабль». Если опустить десятиметровую высоту подобного живого острова как обман зрения, то это было очень похоже на разгар нереста огромного косяка каких-то пелагических рыб. Возможны и другие объяснения, связанные с водорослями и течениями, да мало ли до сих пор необъяснимых чудес происходит в океане. Во втором издании «Системы природы» 1740 года «Микрокосм морской» исчез, Линней счел его существование недостаточно достоверным.

Осьминог

В 1783 году китобои нашли в пасти кашалота щупальце осьминога длиной 8 м. Во всяком случае, китобои решили, что оно принадлежало осьминогу. Оно было в плохом состоянии, а как выяснилось два века спустя, тела и щупальца головоногих моллюсков при разложении довольно сильно уплощаются и вытягиваются. Но это стало известно потом, а в 1802 году французский малаколог (специалист по моллюскам) Пьер де Монфор по нему описал новый вид морского монстра — Kraken octopus, то есть кракен-осьминога, ограничив его ареал северными морями и попросив его не путать с другим гигантским спрутом, которого мореплаватели видели в морях Южного полушария. Как ни смешно это выглядит сейчас, де Монфор был прав.

В начале XX века учеными был описан гигантский осьминог из северной части Тихого океана длиной до 6 м и весом до 200 кг, а в начале нашего века другой, тоже сравнительно крупный семиногий осьминог длиной 3,5 м и весом около 100 кг был пойман близ Новой Зеландии. То есть действительно в разных полушариях обитают два довольно крупных осьминога, которые изредка (они обитают на больших глубинах), но сильно пугали моряков своими размерами и монструозным видом. Правда, на корабли, как на рисунке де Монфора, приложенного к его описанию Kraken octopus, они не нападали, осьминоги — животные флегматичные.

Де Монфор был бы еще ближе к реальности, если бы в его теории заменить гигантских осьминогов из разных полушарий на гигантских кальмаров. Гигантские кальмары вдвое больше гигантских осьминогов, очень подвижные и агрессивные. Однако гигантские кальмары, за исключением лежнем лежащего на дне и изредка всплывающего на поверхность «Микрокосма» Линнея, науке еще не были известны, и ученые коллегии затоптали де Монфора, можно сказать, в буквальном смысле: как ученый он лишился авторитета и умер в нищете.

Царь-кальмар и пророчество Мелвилла

Научно достоверным гигантский кальмар стал в 1857 году, когда датчанин Япетус Стенструп (между прочим, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук по разряду биологических наук) описал кальмара явно большого размера, останки которого были найдены на Багамских островах двумя годами ранее. Правда, для точного определения величины этого кальмара материал у него был слишком скудный: гладиус, ротовые органы, часть одной руки и кусок того, что могло быть гектокотилем (видоизменной руки для спаривания).

Назвал он его Architeuthis dux (dux по-латински — «вождь, царь»). К тому роду Architeuthis Стенструп отнес еще один родственный «царю кальмаров» вид Architeuthis monachus (кальмара-монаха), описанный им по сохранившемуся клюву — единственной части, уцелевшей от туши, выброшенной на берег в Дании в 1853 году.

А за несколько лет до пришествия «царь-кальмара» в науку Герман Мелвилл в своем знаменитом романе «Моби Дик», первое издание которого вышло в 1851 году, посвятил гигантскому кальмару целую главу. Герои романа знали о нем только понаслышке, ибо «не многие из видевших его вернулись в родной порт», а тут он вынырнул рядом с их вельботами и с тихим засасывающим звуком исчез под волнами. Но любопытно здесь не это, а то, какими словами Мелвилл заканчивает эту главу: «Часть натуралистов, до которых дошли смутные слухи об описанном здесь загадочном существе, включает его в один класс с каракатицами, куда его по ряду внешних признаков и следует отнести, но только как Енака в своем племени».

Прадед Ноя Енох в ветхозаветной истории был пророком-предвестником. Что именно он был должен предвещать ученым-натуралистам по мысли Мелвилла, гадать бессмысленно. Но в 1861 году, то есть спустя ровно десять лет после встречи с ним вымышленного Мелвиллом китобойного судна «Пекод», мировые СМИ того времени, включая российские газеты, сообщили о морском чудище, которое наблюдала команда вполне реального французского корвета Alecton близ Канарских островов. Оно всплыло у борта судна, матросы попытались его заарканить тросом, но оно ушло в глубину. Капитан корвета описал его как «гигантского кальмара». А еще через десять лет гигантские кальмары словно решили массово сдаться ученым.

Пришествие гигантского кальмара

С 1871 по 1881 год в поле зрения морских биологов в виде рассказов очевидцев, фотографий, по частям и целыми, мертвыми и живыми попали 39 экземпляров гигантского кальмара. В основном они попадались в северных морях Северного полушария, но несколько было из Новой Зеландии и один из Индийского океана. Подавляющее большинство из них — 26 штук — было из прибрежных вод Ньюфаундленда. Здесь в районе Большой Ньюфаундленской банки (отмели с глубинами около 100 м) сталкиваются холодное Лабрадорское течение и Гольфстрим, бурно цветет планктон и масса рыбы. И здесь издавна был один из самых богатых промысловых районов не только для рыбаков разных стран, но и, как выяснилось, для гигантских кальмаров, приходивших сюда из глубин на откорм.

Вероятно, рыбаки встречали их здесь и раньше, но теперь сюда пришли ученые, и все новые находки гигантских кальмаров были задокументированы в серии статей зоолога Йельского университета Аддисона Веррилла. Сначала был найден мертвым выброшенный на берег кальмар-монах длиной 12 м, его ученые описали по словам очевидцев. Потом к ученым попали фотографии гигантских кальмаров, которые были сделаны местным священником, энтузиастом фотодела. Точнее, сначала была фотография только одного щупальца животного, которое ему отрубили, когда он напал на рыбацкую лодку, но потом и фотографии, где кальмары были запечатлены целиком. Был случай, когда гигантский кальмар при отливе застрял на отмели возле берега, местные жители привязали его к дереву и стали ждать ученых. Ученые не появились, потому кальмара пришлось скормить собакам, а зоологам достались только его обмеры, сделанные местными жителями.

Почти каждый крупный экземпляр, более и менее сохранившийся, ученые описывали как новый вид. В итоге к концу XIX века гигантских кальмаров накопилось около десяти родов и 20 видов. Однако при последующих ревизиях основания для их видового разграничения оказывались несущественными, а современные генетические исследования подтвердили, что все они, включая кальмара-монаха Стенструпа, в лучшем случае подвиды одного и того же вида Architeuthis dux.

Также реальность существования в океане гигантского кальмара заставила ученых еще в XIX веке переоценить более ранние сообщения о гигантских морских существах с щупальцами, относившиеся к XVII и XVIII векам. Большинство из них были признаны записями о гигантских кальмарах, а не об осьминогах.

Ареал обитания архитейтиса Стенструпа был определен только в 1980-е годы благодаря работам доктора биологических наук Кира Несиса и его коллег из Института океанологии АН СССР. В Северном полушарии они обитают в субтропической и бореальной зоне Атлантического и Тихого океанов, заходя на север до Ньюфаундленда, Исландии и Северной Норвегии и Берингова моря. В экваториальных широтах они отсутствуют. В Южном полушарии они встречаются в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, в их южной субтропической и нотальной зоне, местами доходя до Субантарктики и в единичных случаях до Антарктики.

Что касается максимального размера и массы царя-кальмара, то ее часто преувеличивают. Между тем из примерно тысячи его экземпляров, описанных учеными с середины XIX века до наших дней, измерены были только 460, причем не всегда корректно с научной точки зрения. На сегодня научно обоснованный их средний размер составляет 11 м, максимальный — 14–15 м. Максимальный вес — до 280 кг. Для сравнения: средняя длина кашалота самца — 18–20 м, самки — 11 м.

Колоссальный кальмар

Сто лет назад история де Монфора с откушенными кашалотом щупальцами осьминога повторилась. Только на этот раз с самого начала было ясно, что это не руки осьминога, а ноги кальмара. По двум таким ногам из желудка кашалота, убитого к югу от Южных Шетландских островов, профессор Гай Робсон из лондонского Музея естествознания в 1925 году описал новый вид гигантского кальмара, дав ему видовое имя Mesonychoteuthis hamiltoni.

По идее, это был тот самый монстр де Монфора из Южного полушария, которого тот просил не путать с собратом из Северного полушария. Так оно и было, это действительно был новый вид гигантского кальмара. Но тогда, в 1925 году, сенсации не вышло. Слишком скудным был материал для подобных умозаключений. На протяжении последующего полувека ученые получали только фрагменты тел гигантских осьминогов из непереваренных остатков пищи в желудках кашалотов из антарктических морей и понемногу добавляли недостающие детали к облику этого гигантского кальмара, которого, чтобы не путать с его северным собратом, в просторечье назвали не «гигантским», а «колоссальным», а в научной литературе «антарктическим гигантским кальмаром».

Но и по фрагментам удалось достаточно полно выяснить ареал его обитания благодаря выходу советского китобойного флота в Антарктику в 1960-х годах и работам морских биологов Сергея Клумова и Валентина Юхова из Всесоюзного института морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Ареал колоссального кальмара простирается на тысячи километров к северу от Антарктиды до юга Южной Америки, юга Южной Африки и южной оконечности Новой Зеландии, что делает его эндемиком всего Южного океана вокруг Антарктиды.

Первый его экземпляр не из живота кашалота удалось поймать океанологам английского НИС «Дискавери — III» («внука» знаменитого первого «Дискавери») только в 1979 году. Длина его мантии была 1,17 м, то есть весь он был около 3 м. Кроме того, англичане наловили и описали 37 личинок Mesonychoteuthis hamiltoni, Правда, до них личиночная стадия колоссального кальмара достаточно подробно была описана сотрудниками ВНИРО Юлией Филипповой и Валентином Юховым.

Вдвое более крупного колоссального кальмара поймали новозеландские рыбаки в 2003 году, и в относительно свежем виде он попал в руки ученых, по мнению которых он был еще молод и мог вырасти в два раза больше. В 2005 году наши ученые тоже имели шанс получить такого же кальмара. Во время выборки донного яруса в море Росса с глубины 1480 м на поверхность к борту ярусоловного судна «Волна» был поднят очень крупный кальмар, обнимавший руками антарктического клыкача — рыбу из семейства нототениевых. Выпускать добычу он не хотел, пока его по команде рыбмастера не отогнали баграми.

Ученым досталась только видеозапись и тот самый клыкач, который был так дорог рыбмастеру. Последнего можно было понять: клыкач тоже был выдающихся размеров — длиной 1,6 м и весом 58 кг. По видеозаписи Юлия Филиппова определила, что это был Mesonychoteuthis hamiltoni. Кстати, у этого кальмара есть одна особенность, по которой его может определить даже далекий от кальмароведения человек,— огромные глаза диаметром 27–30 см.

И наконец, в 2007 году в Антарктике был пойман рекордных размеров кальмар длиной 10 м и весом 495 кг. Замороженный в глыбе льда он был доставлен ученым в Национальный музей Новой Зеландии. Там его разморозили и тщательно изучили. Больше сенсационных размеров кальмаров пока не ловили — ни северного Architeuthis dux, ни южного Mesonychoteuthis hamiltoni. Пока идет только вялая дискуссия насчет того, кто из них крупнее. Но если оставить в стороне экстраполяцию размеров по отдельным частям животного, то выходит, что северный царь-кальмар (14–15 м) длиннее южного колоссального кальмара (10 м), но южный почти вдвое тяжелее — полтонны против 280 кг у северного.

В заключение, наверное, надо сказать, что если раньше невостребованными наукой гигантскими кальмарами кормили собак, то теперь мы едим их сами. И это уже не экзотика. Вот, например, отечественный патент RU 47178 от 27 августа 2005 года (с приоритетом от 11 апреля 2005 года) на «Линию для производства натуральных консервов из гигантского кальмара с добавлением масла». Таких патентов из разных стран, любой может убедиться сам, в интернете десятки. Существующие линии переработки маловаты для гигантского кальмара, требуются новые инженерные решения. Пока это касается только северного кальмара Architeuthis dux, но как только промысловики наладят добычу южного колоссального кальмара, то и он попадет на ленту разделочного конвейера. Почему нет, ведь охранный статус МСОП обоих видов гигантских кальмаров — LC (Least concern), то есть «вызывающий наименьшие опасения».

Ася Петухова