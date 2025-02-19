Полезные барьеры

Ученые выяснили, что защитные экраны с разнесенной структурой в виде разделенных промежутками слоев позволяют уберечь спутники от повреждений при столкновениях с космическим мусором гораздо эффективнее, чем монолитные пластины. Так, согласно моделированию, если обломки летят с высокими скоростями примерно 10–15 км в секунду, монолитные конструкции полностью разрушаются, а разнесенные сохраняют до 20% своей структуры. Полученные данные помогут улучшить защиту космических аппаратов и продлить их срок службы. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Acta Austronautica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследователи за работой. Слева направо: к.ф.-м.н. Станислав Батуев, д.ф.-м.н. Андрей Радченко, д.ф.-м.н. Павел Радченко.

Фото: Павел Радченко Исследователи за работой. Слева направо: к.ф.-м.н. Станислав Батуев, д.ф.-м.н. Андрей Радченко, д.ф.-м.н. Павел Радченко.

Фото: Павел Радченко

С каждым годом на орбите Земли становится все больше космического мусора: в настоящее время там находится более 30 тыс. отслеживаемых объектов, в числе которых обломки старых спутников и фрагменты ракет. Они представляют угрозу для действующих аппаратов, поскольку за секунду преодолевают расстояния до 15 км. На такой скорости даже небольшая частица способна пробить корпус спутника и повредить оборудование, тем самым приведя к его сбою или полному выходу из строя. Поэтому для защиты спутников используются специальные барьеры, которые могут быть либо монолитными — в виде единого листа металла, либо разнесенными, то есть многослойными с промежутками между слоями. Промежутки позволяют рассеивать энергию удара и уменьшать разрушительное воздействие от столкновения. Монолитные барьеры при поглощении энергии удара полагаются только на свою толщину. Однако до сих пор оставался открытым вопрос, какие из них более эффективны.

Ученые из Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) с помощью моделирования определили, какие защитные конструкции лучше справляются с угрозой повреждения космических аппаратов. Исследователи использовали метод конечных элементов — способ, позволяющий моделировать поведение сложных объектов под воздействием различных факторов. С помощью собственного программного обеспечения ученые спроектировали столкновение частиц алюминия размером от 3,2 до 5 мм, движущихся со скоростями от 3 до 15 км в секунду, с монолитными и разнесенными экранами из алюминия. Этот металл авторы выбрали потому, что он широко применяется в конструкциях космических аппаратов.

Моделирование позволило воспроизвести условия гиперскоростного столкновения и оценить, как экраны ведут себя при ударе. Результаты показали: разнесенные барьеры защищают лучше. Так, при скоростях около 3 км в секунду монолитные барьеры пропускали сквозь себя крупные фрагменты, тогда как при столкновении с разнесенными барьерами частицы алюминия разбивались на более мелкие части. Размер осколков в этом случае сокращался на 40–60%.

На скоростях около 7 км в секунду разнесенные барьеры формировали более плотное и менее разрушительное облако обломков по сравнению с монолитными. Ученые также оценили разрушительный потенциал обломков. Для разнесенных барьеров этот показатель оказался в два с половиной раза ниже, чем для монолитных экранов при максимальных скоростях столкновений. Благодаря этому риск повреждения критически важных компонентов спутников может быть существенно снижен, а их работоспособность сохранится даже при столкновении с высокоскоростным космическим мусором.

При самых высоких скоростях — 10–15 км в секунду — разнесенные конструкции сохраняли до 20% своей структуры, в то время как монолитные полностью разрушались.

«В условиях космоса разнесенные барьеры позволят повысить надежность спутников, снизить затраты на их эксплуатацию, продлить срок службы, уменьшить риск выхода оборудования из строя и обеспечить безопасность пилотируемых миссий. Такие барьеры могут быть особенно полезны для низкоорбитальных спутников, которые чаще сталкиваются с космическим мусором. Например, спутники связи, использующиеся для интернет-покрытия, работают именно на таких орбитах и требуют особой защиты. Кроме того, предложенный подход к моделированию столкновений с использованием метода конечных элементов позволяет исследовать и другие материалы, открывая путь к созданию легких и прочных защитных конструкций для авиакосмического применения»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Павел Радченко, доктор физико-математических наук, научный сотрудник, профессор отдела аспирантуры Института физики прочности и материаловедения СО РАН.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда