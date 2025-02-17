9,9 процента составила годовая инфляция в январе 2025 года, сообщил Росстат. Месячная инфляция за январь — 1,23% после 1,32% в декабре. Это ускорение темпов роста цен и увеличило годовое значение — по итогам декабря инфляция составляла 9,5%. Причиной ускорения стали услуги, по которым из-за индексации тарифов на капремонт в ЖКХ и подорожания нерегулируемых услуг темпы роста цен в годовом выражении выросли с 11,5% в декабре до 13% в январе. В продовольственном и непродовольственном сегментах динамика цен сложилась на уровне 6,1% и 11,1% соответственно. Базовая инфляция (без учета регулируемых цен и случайных статистических выбросов) выросла в январе с 8,9% до 9,3%.