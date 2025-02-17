СБУ призывает детей к террору

В Нижегородской области задержаны двое несовершеннолетних, которые по заданию украинских спецслужб пытались совершить диверсию на железной дороге. За вредительство им обещали 50 тыс. руб., а теперь могут дать до десяти лет заключения. В СКР отмечают рост похожих преступлений, которые, как правило, быстро раскрывают. Следствие призывает подобных доморощенных террористов «задуматься» и «вовремя остановиться».

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Нижегородской области 2008 года рождения. Им инкриминируется попытка диверсии на объектах железной дороги (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые в конце 2024 года на перегоне Шатки—Сатис Горьковской железной дороги, использовав горючие материалы, попытались совершить поджог двух релейных шкафов. Однако, отмечают в СКР, злоумышленники «не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от их воли обстоятельствам», так как их задержали сотрудники УФСБ по Нижегородской области и транспортной полиции. Причем силовики действовали столь оперативно, что подросткам не удалось причинить вред объектам РЖД.

В ходе следствия было установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер от «лица, действующего в интересах Украины». По данным «Ъ», предполагается, что координатор был связан со Службой безопасности Украины (СБУ). За каждый из шкафов молодым людям было обещано по 25 тыс. руб., которые они не получили.

Отметим, что за участие в диверсиях и терактах взрослым грозят сроки вплоть до пожизненных, а несовершеннолетним — десятилетние сроки.

При этом в СКР отметили, что в прошлом году в суды было направлено 429 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, которые они расследовали, что на 40% больше, чем в 2023 году. По данным комитета, исполнителями подобных преступлений, как правило, выступают не профессиональные диверсанты, а обычные школьники, студенты и пенсионеры.

Одних обманывают в сети, заставляя брать кредиты и переводить деньги на якобы безопасные счета, а потом убеждают в том, что вернуть похищенное можно, совершив взрыв или поджог.

Другим обещают выплатить существенные для них суммы за участие в акциях, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях, в порче автомобилей и проч. Исполнителей, как правило, ловят по горячим следам, а вот добраться до организаторов сложно, поскольку большинство из них, как и телефонных мошенников, действуют дистанционно и находятся за границей.

Подобные преступления террористической направленности расследуются СКР в Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Тюменской, Владимирской, Свердловской, Воронежской областях и ряде других регионов, отмечают в комитете, призывая граждан «остановиться и подумать о цене», которую им в итоге «придется потом заплатить». «Она может оказаться непомерно высокой и разрушить всю жизнь»,— отмечают представители следствия.

Николай Сергеев