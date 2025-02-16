Число аварий на дорогах за год почти не изменилось

Вместе со статистикой по административной практике ГИБДД опубликовала и данные по аварийности.

За 2024 год на дорогах произошло 132 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 0,3% меньше, чем годом ранее. В них погибло 14,4 тыс. человек (–0,7%) и ранено 164,7 тыс. человек. Чаще всего происходили столкновения (58,3 тыс. происшествий), наезды на пешеходов (34,3 тыс. тыс.) и съезды с дорог (13,7 тыс.).

Больше всего ДТП за год произошло в Москве (8,9 тыс. аварий), Краснодарском крае (6,1 тыс.), Нижегородской области (4,6 тыс.), Санкт-Петербурге (4 тыс.) и Московской области (3,9 тыс.). Больше всего погибших на дорогах — в Краснодарском крае (789 человек), Московской (649), Ростовской (500) областях и Башкортостане (397).

Напомним, по итогам 2023 года аварийность в России выросла на 4,5%, до этого стабильно снижалась. В ГИБДД объясняли негативный тренд последствиями экономических санкций и закрытием границ: грузоперевозки были перенаправлены с запада на восток, дорожная инфраструктура не была к этому готова, число ДТП стало расти. Поток автомобилей усилился и из-за роста внутреннего автотуризма, который стал популярнее в том числе из-за сокращения числа и направлений авиарейсов за рубеж.

Иван Тяжлов