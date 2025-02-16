Минобрнауки определяет даты

Министр высшего образования Валерий Фальков представил ректорам черновую версию поправок к закону «Об образовании», которые должны нормативно закрепить идущую реформу. Большинство студентов будет учиться от четырех до шести лет, а дальнейшее специализированное образование понадобится лишь небольшой части специалистов. Первые два года во всех вузах будут преподавать «ядро образовательной программы». Магистратура будет предусматривать четыре трека, из которых два будут доступны только при наличии совпадающего по профилю базового образования. В Минобрнауки считают, что всеобщий переход на новые стандарты произойдет к сентябрю 2027 года, однако опрошенные “Ъ” ректоры готовы работать по ним и в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков провел с руководителями российских вузов стратегическую сессию, посвященную нормативному регулированию новой модели высшего образования. Глава ведомства представил ректорам ключевые изменения, которые планируется отразить в поправках к закону «Об образовании» и подзаконных актах, но добавил, что обсуждение еще не закончено и все предлагаемые изменения «не догма».

Работа над обновлением национальной системы высшего образования ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от так называемой Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» должен завершиться к 2026 году.

Валерий Фальков напомнил, что главной задачей реформы является «полноценное обучение специалиста в один такт».

Он отметил, что у работодателей сложилось представление, будто «бакалавр — это недоучка», и они часто не готовы рассматривать кандидатов без степени магистра. «Для многих специальностей это еще до реформы стало нежизнеспособной практикой: уже сейчас нельзя стать юристом после двух лет юридической магистратуры, если до того учился на другой специальности, но и юрист-бакалавр не является полноценным специалистом»,— привел пример кандидат юридических наук Валерий Фальков.

Чтобы исключить подобные ситуации, первый уровень высшего образования в министерстве предлагают называть «просто "высшим", то есть завершенным и достаточным». Сроки его получения в зависимости от специальности установит Минобрнауки: они составят от четырех до шести лет, но «в большинстве случаев — пять». Второй уровень — специализированное высшее образование (СПВО, или магистратура — от этого названия, по словам министра, пока решили не отказываться) — будет предусматривать четыре разных трека.

Для поступления в педагогическую или управленческую магистратуру направление базового образование будет неважно, а вот исследовательская и профессиональная магистратура будет доступна только при наличии профильного базового образования. В министерстве рассчитывают, что получать СПВО будут не сразу после завершения базового уровня, а «проработав в профессии и поняв необходимость специфического углубления знаний». Сроки обучения здесь составят от одного до двух лет по большинству специальностей.

Изменятся и правила приема в аспирантуру: сейчас поступить туда могут только магистры, а новая система откроет такую возможность и для выпускников базового уровня, если срок обучения составлял не меньше пяти лет.

В министерстве прорабатывают концепцию «ядра образовательных программ»: в первые два года студенты, обучающиеся по одной укрупненной группе специальностей (УГСН; сейчас на очном обучении их 58), будут осваивать, во-первых, единую для всех социогуманитарную программу (история России, философия и т. д.), а во-вторых, фундаментальную часть, единую для определенной области образования (например, высшая математика для инженеров). Благодаря этому преподаватели получат структурированные программы по предметам — это сократит обязательную бумажную работу и необходимость постоянной методической переработки программ. Студенты после освоения «ядра» к концу второго курса смогут при желании повторно выбрать специальность в рамках УГСН, в том числе сменив вуз.

Министр представил «ключевые этапы» перехода на реформированную систему. Так, поправки к закону «Об образовании», которые «в ближайшее время» представят для общественного обсуждения, должны вступить в силу с 2026 года. К концу марта 2026 года появится новый перечень специальностей высшего образования и порядок организации образовательной деятельности. Порядок приема и проведения вступительных испытаний планируется ввести с 29 мая 2026 года, к концу ноября 2026-го утвердят новые федеральные образовательные стандарты, а затем к концу года распределят контрольные цифры приема (бюджетные места по направлениям).

Вузы должны будут внести изменения в свои уставы к началу 2027 года и летом провести по новым правилам приемную кампанию. Таким образом, всеобщее начало обучения по реформированной системе произойдет 1 сентября 2027 года.

Министр, однако, заметил, что и этот график может подвергнуться изменениям, хотя «это очень комфортный сценарий», и «для целого ряда вузов и направлений возможен ускоренный переход». Министр также пояснил, что студенты, до 31 декабря 2026 года принятые на обучение по действующим образовательным программам, «смогут завершить обучение без каких-либо изменений». Отметим, сроки полного перехода на новую систему пока нигде не зафиксированы. В 2024 году вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял что «полномасштабное внедрение новых образовательных программ более чем в тысяче вузов страны» запланировано на 2026 год.

По словам ректора МГТУ имени Баумана Михаила Гордина, в закрытой части сессии руководители вузов смогли ознакомиться с проектом изменений в законе: «Мы впервые смогли увидеть предварительный текст. Работа над документом активно продолжается». Ректора, по его словам, «несколько смущают "расслабленные" сроки, которые сегодня обозначил министр»: «Не исключено, что ряду вузов действительно понадобится больше времени, чтобы скорректировать документацию и начать по ней преподавать. Но мы в Бауманке надеемся, что получим возможность работать по обновленной системе уже с 2026 года».

Ректор Томского политеха Леонид Сухих рассказал “Ъ”, что в новой системе высшего образования инженерным вузам особенно важно «закрепление концепта, что вузы и индустрия совместно работают над повышением качества образования», ликвидируя разрыв в понимании уровня компетенций выпускников. По словам господина Сухих, внедрение элементов новой модели вуз начнет уже в этом году, а полный переход на реформированную систему рассчитывает завершить в 2026-м.

Полина Ячменникова