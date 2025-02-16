Главные новости за неделю 10 — 16 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургское отделение партии «Зеленые» сроком на пять лет возглавила Кристина Черемных. На эту должность ее рекомендовал федеральный совет партии.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление об объединении комитета по печати и управления информационной политики, сообщила 10 февраля пресс-служба администрации 47-го региона. Новое ведомство возглавил экс-полицейский и бывший работник «Фонтанки» Тимур Зайнуллин.

Новым генеральным директором компании «Главстрой Санкт-Петербург» стал Алексей Болдин, топ-менеджер с опытом руководства в сфере недвижимости более 30 лет. Об этом говорится на сайте строительной организации. Ранее занимавшая пост гендиректора Татьяна Сурвилло продолжит координировать работу компании в должности президента.

Президентом Федерации фигурного катания на коньках России стал олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. Соответствующий пресс-релиз выложили 11 февраля на сайте организации. Знаменитого спортсмена выбрали единогласным решением на внеочередной выборной конференции.

Выплату в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО увеличили до 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона 11 февраля. До этого она составляла 2,1 млн рублей.

В результате аварии с участием фуры и частного пассажирского микроавтобуса на трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. По предварительным данным, в салоне находилось 11 пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести. Полицией возбуждено уголовное дело. Впоследствии скончалась одна из пострадавших.

Новым собственником Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭРВЗ) стала созданная в конце 2023 года компания «Мотус Груп». Трансмашхолдинг (ТМХ), ранее владевший петербургским предприятием, на днях передал свою долю новоиспеченному владельцу.

Транспортно-пересадочный узел «Удельная» планируют открыть в 2030 году. Планируется перенести ж/д платформу, изменить схемы движения по Енотаевской улице, достроить Костромской проспект от указанной Енотаевской до Елецкой улицы, модернизировать трамвайное кольцо, организовать крытый переход с ж/д станции к метро и перехватывающие парковки.

Холдинг Setl Group получит по договору займа от ДОМ.РФ 1,4 млрд на достройку продолжения проспекта Ветеранов длиной более 1,2 км. Финансирование осуществляется с помощью механизма инфраструктурных облигаций.

Около линейной производственно-диспетчерской станции «Транснефть Балтика» в небе над Новгородской областью ликвидировали два беспилотника. БПЛА были сбиты утром 13 февраля. При ликвидации бесплотников повреждений нефтетранспортного узла и иных инфраструктурных объектов допущено не было.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с ошибкой в названии места дуэли Пушкина и Дантеса, которая фигурирует в нескольких официальных документах. Вместо инициалов Ж.-Ш. (Жорж Шарль), принадлежавших реальному Дантесу, в текстах государственных приказов и постановлений фигурирует некий Э. Дантес.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проиграл в кассации иск к «Ленметрогипротрансу» (ЛМГТ) о взыскании убытков в размере 165 млн рублей по делу о проектировании коричневой ветки метро. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Северо-Западного округа. Спор начался около двух лет назад и касался государственных контрактов на проектирование участка от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Общая стоимость работ составляла около 180 млн рублей. Работы были оплачены на сумму около 165 млн рублей. Однако на один из этапов строительства в 2016 году государственная экспертиза дала отрицательное заключение.

Крупный пожар произошел в пятницу, 14 февраля, в Красногвардейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании в Уманском переулке, д. 74, поступил на пульт дежурного «01» в 11:15, сообщили в региональном управлении МЧС. Прибывшие на место пожарные установили, что по указанному адресу горит производственный ангар размером 15х40 метров. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС. С огнем боролись 20 спасателей и четыре единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, полученных в результате взрывов в машинном отделении. К причалу в порту Усть-Луга, где пришвартовано аварийное судно, доставили основную часть необходимых материалов и оборудования, сообщили 14 февраля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). Оборудование, которое планируется использовать в работе по изоляции повреждений корпуса, проверяют специалисты Морспасслужбы.

Суд присяжных в Петербурге вынес вердикт в отношении экс-президента городской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы и его предполагаемых сообщников — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля по делу об убийстве криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда в 1993 году. Кулибаба и Мотыль признаны виновными, Карпинский по инкриминируемым эпизодам оправдан, стало известно вечером в пятницу, 14 февраля.

Почти 16 млн рублей морального вреда начали взыскивать московские судебные приставы с Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденной за теракт на Васильевском острове в Петербурге. Об этом говорится в материалах ФСПП. Судебные приставы также должны взыскать с Треповой 43 тыс. рублей налогов и сборов. Исполнительные производства открыли 26 января 2025 года.

В ДТП с автобусом, которое произошло вечером 15 февраля на трассе вблизи поселка Агалатово, погиб иерей Анатолий Першин, настоятель храма Василия Великого в Осиновой Роще. В молодости, до того как стать священником, он увлекался музыкой, был членом Ленинградского рок-клуба и даже основал свою группу. Информацию о гибели отца Анатолия подтвердили в его официальном Telegram-канале.