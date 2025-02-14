Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На поврежденном танкере Koala в порту Усть-Луга готовятся заделывать пробоины

Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, полученных в результате взрывов в машинном отделении. Сейчас к причалу в порту Усть-Луга, где пришвартовано аварийное судно, доставили основную часть необходимых материалов и оборудования, сообщили 14 февраля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Фото: Росморречфлот

Фото: Росморречфлот

В настоящий момент оборудование, которое планируется использовать в работе по изоляции повреждений корпуса, проверяют специалисты Морспасслужбы. Листы металла для заделки пробоин выгибают по профилю корпуса в заводских условиях.

К танкеру проложен паропровод, в грузовые танки начали подавать пар для разогрева мазута. На борту находится около 130 тыс. тонн мазута. Выгрузить его можно только в подогретом состоянии, напомнили в специалисты. Одновременно с этим продолжается откачка эмульсии из машинного отделения. Энергетики проводят работы по организации подачи энергоснабжения на аварийное судно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на полученных водолазами подводных кадрах поврежденного корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга видно, что металл в месте взрыва вогнут внутрь. В связи с этим следователи склоняются к версии о внешнем воздействии на борт судна.

Подробнее об инциденте и его последствиях — в материале «Ъ-СПб» «Koala поставила причал "Усть-Луга Ойл" на простой».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...