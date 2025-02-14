На поврежденном танкере Koala в порту Усть-Луга готовятся заделывать пробоины

Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, полученных в результате взрывов в машинном отделении. Сейчас к причалу в порту Усть-Луга, где пришвартовано аварийное судно, доставили основную часть необходимых материалов и оборудования, сообщили 14 февраля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росморречфлот Фото: Росморречфлот

В настоящий момент оборудование, которое планируется использовать в работе по изоляции повреждений корпуса, проверяют специалисты Морспасслужбы. Листы металла для заделки пробоин выгибают по профилю корпуса в заводских условиях.

К танкеру проложен паропровод, в грузовые танки начали подавать пар для разогрева мазута. На борту находится около 130 тыс. тонн мазута. Выгрузить его можно только в подогретом состоянии, напомнили в специалисты. Одновременно с этим продолжается откачка эмульсии из машинного отделения. Энергетики проводят работы по организации подачи энергоснабжения на аварийное судно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на полученных водолазами подводных кадрах поврежденного корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга видно, что металл в месте взрыва вогнут внутрь. В связи с этим следователи склоняются к версии о внешнем воздействии на борт судна.

Подробнее об инциденте и его последствиях — в материале «Ъ-СПб» «Koala поставила причал "Усть-Луга Ойл" на простой».

Андрей Цедрик