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Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках РФ

Президентом Федерации фигурного катания на коньках России стал олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. Соответствующий пресс-релиз выложили 11 февраля на сайте организации. Знаменитого спортсмена выбрали единогласным решением на внеочередной выборной конференции.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Сихарулидзе исполнял обязанности президента федерации с апреля 2023 года после смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова, занимавшего пост с июня 2010 года.

Фигурист родился в Ленинграде в 1976 году. Он начал заниматься спортом в раннем детстве, в паре с Марией Петровой дважды выигрывал чемпионаты мира среди юниоров.

С 1996 года выступал за Санкт-Петербург в паре с Еленой Бережной. Спустя два года они взяли серебро на Олимпиаде в Нагано, а в 2002 — золото в Солт-Лейк-Сити.

С 2008 по 2012 годы Сихарулидзе был председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту, с декабря 2021 по апрель 2023 года был президентом Федерации фигурного катания на коньках в Санкт-Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова переизбрали на новый четырехлетний срок. До этого он занимал пост президента петербургского «Зенита».

Андрей Маркелов

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