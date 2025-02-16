В аварии под Агалатово погиб священник и бывший рок-музыкант Анатолий Першин

В ДТП с автобусом, которое произошло вечером 15 февраля на трассе вблизи поселка Агалатово, погиб иерей Анатолий Першин, настоятель храма Василия Великого в Осиновой Роще. В молодости, до того как стать священником, он увлекался музыкой, был членом Ленинградского рок-клуба и даже основал свою группу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анатолия Першина Фото: Telegram-канал Анатолия Першина

Информацию о гибели отца Анатолия подтвердили в его официальном Telegram-канале. Свои соболезнования клирикам и прихожанам храма в Осиновой Роще, родным и близким иерея также выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«Почивший пришел к православной вере после многих лет духовных поисков, занимаясь музыкальным творчеством. Жизненные испытания укрепили его в выборе пути. Вверив себя Господу Иисусу Христу, он принял священнический сан, став для многих людей примером доброго пастыря, человека высоких душевных качеств, открытого к нуждам каждого, кто к нему обращался»,— приводит слова митрополита Варсонофия официальный Telegram-канал Санкт-Петербургской митрополии.

В молодости будущий священник увлекался музыкой, он состоял в Ленинградском рок-клубе и основал рок-группу «М.А.Т». Однако после того, как Анатолий Першин подписал крупный контракт, на него было совершено нападение. Музыканта госпитализировали с множественными ножевыми ранениями. Как впоследствии рассказывал сам иерей, он пережил клиническую смерть, побывал «в аду» и после этого обрел себя в служении Богу и помощи людям.

Напомним, ДТП произошло вечером 15 февраля на 13-м километре трассы Осиновая Роща — Магистральная. Отец Анатолий был за рулем «Крайслера». По предварительной версии, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ. Священник погиб на месте аварии, также пострадал один из пассажиров автобуса — 17-летний молодой человек.

Дарья Астанина