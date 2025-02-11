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Алексей Болдин стал новым гендиректором компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Новым генеральным директором компании «Главстрой Санкт-Петербург» стал Алексей Болдин, топ-менеджер с опытом руководства в сфере недвижимости более 30 лет. Об этом говорится на сайте строительной организации. Ранее занимавшая пост гендиректора Татьяна Сурвилло продолжит координировать работу компании в должности президента.

Новый гендиректор компании «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Болдин

Новый гендиректор компании «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Болдин

Фото: Пресс-служба компании «Лидер-инвест»

Новый гендиректор компании «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Болдин

Фото: Пресс-служба компании «Лидер-инвест»

Господин Болдин будет осуществлять стратегическое управление всеми подразделениями «Главстроя», отвечать за развитие и реализацию крупнейших проектов комплексного освоения территории, таких как «Северная долина» и «Юнтолово». работать над расширением земельного банка.

До прихода в «Главстрой Санкт-Петербург» Болдин трудился на руководящих позициях в таких девелоперских компаниях как ГК «ИНТЕКО», «Лидер-инвест» и Vi Holding Development. До 2024 года он был топ-менеджером одной из крупнейших строительных организаций Узбекистана GOLDEN HOUSE.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-главу «Невской мануфактуры» Максима Макеева назначили новым директором АО «Большой Гостиный двор».

Андрей Маркелов

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