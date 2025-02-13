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Два БПЛА сбили над Новгородской областью вблизи станции «Транснефть Балтика»

Около линейной производственно-диспетчерской станции «Транснефть Балтика» в небе над Новгородской областью ликвидировали два беспилотника. БПЛА были сбиты утром 13 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Их целью была атака производственно-диспетчерской станции. При ликвидации бесплотников повреждений нефтетранспортного узла и иных инфраструктурных объектов не допущено. Также нет и пострадавших.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково вводили ограничения из-за обнаруженного над Ленобластью беспилотника.

Татьяна Титаева

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