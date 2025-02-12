Делающий «Балтийцы» для петербургского метро ОЭРВЗ сменил собственника

Новым собственником Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭРВЗ) стала созданная в конце 2023 года компания «Мотус Груп», сообщает «Фонтанка» 12 февраля. Трансмашхолдинг (ТМХ), ранее владевший петербургским предприятием, на днях передал свою долю новоиспеченному владельцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В ОЭРВЗ подтвердили смену собственника и подчеркнули, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства перед государством и коммерческими партнерами.

Завод продолжит работу в прежнем режиме, изменения никак не повлияют на сотрудников. Отметим, что в рамках действующего контракта предприятие продолжит поставки поездов «Балтиец» для петербургской подземки.

Что касается нового собственника ОЭРВЗ, то директором компании значится Илья Коренчук. Предназначение «Мотус Груп» — управление холдингами. Уставной капитал составляет всего 10 тыс. рублей.

Предыдущий владелец петербургского завода, предприятие Трансмашхолдинг, является крупнейшим в стране разработчиком и производителем локомотивов, вагонов, электропоездов и рельсовых автобусов.

Отметим, что ТМХ не в первый раз передает активы «Мотус Груп». До ОЭРВЗ подобная судьба постигла компанию «Глобальные транспортные решения». Она занимается торговлей машинами и оборудованием.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что современные двухкабинные трамваи «Поларис» вышли на маршрут № 55 в Петербурге. Электротранспорт способен вместить 288 пассажиров.

Андрей Маркелов