Делающий «Балтийцы» для петербургского метро ОЭРВЗ сменил собственника
Новым собственником Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭРВЗ) стала созданная в конце 2023 года компания «Мотус Груп», сообщает «Фонтанка» 12 февраля. Трансмашхолдинг (ТМХ), ранее владевший петербургским предприятием, на днях передал свою долю новоиспеченному владельцу.
Фото: Пресс-служба Смольного
В ОЭРВЗ подтвердили смену собственника и подчеркнули, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства перед государством и коммерческими партнерами.
Завод продолжит работу в прежнем режиме, изменения никак не повлияют на сотрудников. Отметим, что в рамках действующего контракта предприятие продолжит поставки поездов «Балтиец» для петербургской подземки.
Что касается нового собственника ОЭРВЗ, то директором компании значится Илья Коренчук. Предназначение «Мотус Груп» — управление холдингами. Уставной капитал составляет всего 10 тыс. рублей.
Предыдущий владелец петербургского завода, предприятие Трансмашхолдинг, является крупнейшим в стране разработчиком и производителем локомотивов, вагонов, электропоездов и рельсовых автобусов.
Отметим, что ТМХ не в первый раз передает активы «Мотус Груп». До ОЭРВЗ подобная судьба постигла компанию «Глобальные транспортные решения». Она занимается торговлей машинами и оборудованием.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что современные двухкабинные трамваи «Поларис» вышли на маршрут № 55 в Петербурге. Электротранспорт способен вместить 288 пассажиров.