Setl Group получил 1,4 млрд на достройку продолжения проспекта Ветеранов
Холдинг Setl Group получит по договору займа от ДОМ.РФ 1,4 млрд на достройку продолжения проспекта Ветеранов длиной более 1,2 км. Об этом сообщила пресс-служба компании 13 февраля. Финансирование осуществляется с помощью механизма инфраструктурных облигаций.
Новый четырехполосный участок пройдет от улицы Буденного до Красносельского шоссе. Застройщик начал возводить магистраль еще в июле 2023 года, она пройдет от улицы Буденного до Красносельского шоссе. В ближайшем будущем там появятся тротуары, освещение, светофоры, остановки общественного транспорта и велодорожка.
Окончание первого этапа строительства запланировано до конца текущего года, на эти цели потратят 2,3 млрд рублей. Полностью завершить проект планируют в 2026 году.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что продолжение красной ветки метро от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» построят за 7 лет за 32 млрд рублей.