Единовременную выплату для участников СВО увеличили до 2,5 млн рублей в Ленобласти

Выплату в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО увеличили до 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона 11 февраля. До этого она составляла 2,1 млн рублей.

Добавленные 419,6 тыс. рублей — сертификат на участок земли в регионе, его можно поменять на деньги. Теперь зарплата за первый год для военнослужащих из Ленобласти составит 5,02 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 1 декабря 2024 года в Петербурге в отношении 12 бойцов СВО было прекращено 30 исполнительных производств. Их общая сумма составляла почти 2,5 млн рублей.

Андрей Маркелов