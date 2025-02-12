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Авария с участием микроавтобуса и фуры на трассе «Кола» стала уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом, которая произошла утром 12 февраля на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Напомним, в 07:00 среды на 120-м км автодороги «Кола» в Волховском районе частный пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой. Водитель микроавтобуса скончался на месте, 11 человек, которые на момент аварии находились в салоне, получили травмы различной тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

Полиция установила, что водитель грузового тягача «КамАЗ» с полуприцепом-рефрижератором, выезжая на дорогу, проигнорировал требование знака «Уступи дорогу» и «Поворот только направо», в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом «Мерседес».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя «КамАЗа» задержали.

Дарья Астанина

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