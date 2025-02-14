Пожар в ангаре в Уманском переулке тушат по повышенному номеру сложности

Крупный пожар произошел в пятницу, 14 февраля, в Красногвардейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании в Уманском переулке, д. 74 поступил на пульт дежурного «01» в 11:15, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что по указанному адресу горит производственный ангар размером 15х40 метров. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС.

В настоящий момент возгорание пытаются ликвидировать 20 спасателей и четыре единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в поселке Шувалово тушили пожар в здании общественной бани. Из-за возгорания там полностью обрушилась кровля.

Андрей Цедрик