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Дуэлью между Пушкиным и графом Монте-Кристо заинтересовался Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с ошибкой в названии места дуэли Пушкина и Дантеса, которая фигурирует в нескольких официальных документах, сообщают «Ведомости». Ранее общественность всколыхнули новости о том, что вместо инициалов Ж.-Ш. (Жорж Шарль), принадлежавших реальному Дантесу, в текстах государственных приказов и постановлений фигурирует некий Э. Дантес, что соответствует имени главного героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» — Эдмон Дантес.

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: сайт КГИОП

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: сайт КГИОП

По данным издания, на этот вопрос при обсуждении повестки пленарного заседания Думы обратил внимание депутат от КПРФ Олег Смолин. Он указал на резонанс, который вызвала ошибка в документах российского правительства, Минкульта и петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Господин Володин поручил профильному комитету разобраться в сложившейся ситуации.

Как ранее писал «Ъ-СПб», на ошибку, фигурирующую в официальных документах, еще несколько лет назад обратила внимание юрист Юлия Коновалова. Она не раз направляла письма в КГИОП и Минкульт, но препонами в решении проблемы становились тонкости бюрократии.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «Он вам не Эдмон».

Дарья Астанина

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