Суд встал на сторону «Ленметрогипротранса» в споре с КРТИ о взыскании убытков

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проиграл в кассации иск к «Ленметрогипротрансу» (ЛМГТ) о взыскании убытков в размере 165 млн рублей по делу о проектировании коричневой ветки метро. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Северо-Западного округа, сообщает «Деловой Петербург».

Спор начался около двух лет назад и касался государственных контрактов на проектирование участка от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Общая стоимость работ составляла около 180 млн рублей. Работы были оплачены на сумму около 165 млн рублей. Однако на один из этапов строительства в 2016 году государственная экспертиза дала отрицательное заключение.

К концу 2022 года КРТИ так и не смог получить проектную документацию, необходимую для экспертизы. По мнению чиновников Смольного, заказчику были причинены убытки на указанную выше сумму. ЛМГТ выплачивать деньги не стал и расторг контракт в одностороннем порядке. В компании отметили, что город в 2017 году принял проектную документацию без замечаний.

Суды трех инстанций отказали комитету, так как посчтали, что документация имеет свою потребительскую ценность, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Она была передана в виде исходных данных в АО «Метрострой Северной столицы». В последующем же доработка проекта участка продолжалась.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в январе 2025 года правительство Петербурга расторгло еще один контракт на проектирование участка Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект». Соглашение было заключено с компанией «Метрогипротранс».