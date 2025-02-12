Один погиб и 11 пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на трассе «Кола»

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием фуры и частного пассажирского микроавтобуса на трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел 12 февраля в 07:00 на 120-м километре автодороги, сообщили в региональном ГУ МВД.

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В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. По предварительным данным, в салоне находилось 11 пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести.

В свою очередь, по информации прокуратуры, авария могла произойти из-за того, что водитель грузового автомобиля, выезжая с автозаправочной станции, перекрыл движение по трассе. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.

UPD: Как позднее сообщили в региональном управлении СК, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области.

Андрей Цедрик