Присяжные в Петербурге вынесли обвинительный вердикт по делу банды Кости Могилы

Суд присяжных в Петербурге вынес вердикт в отношении экс-президента городской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы и его предполагаемых сообщников — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля по делу об убийстве криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда в 1993 году. Кулибаба и Мотыль признаны виновными, Карпинский по инкриминируемым эпизодам оправдан, стало известно вечером в пятницу, 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Собранные следователями доказательства признаны коллегией присяжных достаточными для вынесения Кулибабе обвинительного вердикта для привлечения его по ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ, ч.ч. 4,6 ст. 17, п.п. «д,з» ст. 102, п.п. «д,з» ст. 102, ч. 2 ст. 15 п.п. «д,з» ст. 102 УК РСФСР (бандитизм, покушение на убийство, убийство). Мотыль, по мнению коллегии, также виновен в бандитизме и причастности к убийствам. Карпинский, несмотря на признание невиновности по конкретным эпизодам, также был членом банды, посчитали присяжные.

В ближайшее время всем троим фигурантам будет вынесен приговор, уточнили в Следственном комитете РФ.

Напомним, что по данным следствия, подсудимые входили в банду Константина Яковлева, известного в криминальных кругах Петербурга как Костя Могила. Все подсудимые в своем последнем слове утверждали, что не причастны к событиям 30-летней давности.

О том, как прошло первое заседание по делу банды Кости Могилы, — в материале «Ъ-СПб» «Здесь вам такое рассказали, что даже у меня волосы зашевелились».

Андрей Цедрик