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Объединенный комитет по печати и информполитике ЛО возглавил Тимур Зайнуллин

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление об объединении комитета по печати и управления информационной политики, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона 10 февраля. Новое ведомство возглавил экс-полицейский и бывший работник «Фонтанки» Тимур Зайнуллин.

Новый глава объединенного комитета по печати и управления информационной политики Тимур Зайнуллин

Новый глава объединенного комитета по печати и управления информационной политики Тимур Зайнуллин

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Новый глава объединенного комитета по печати и управления информационной политики Тимур Зайнуллин

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

На своем посту он будет отвечать за поддержку СМИ, включая холдинг ЛенТВ, соцрекламу. контракты по информационному сопровождению деятельности региональной власти, мониторинг информационного поля, книгоиздание, качество работы в системах Инцидент и ПОС, развитие системы госпабликов.

Господин Дрозденко ожидает от Зайнуллина внятных действий и результата в приведении к коэффициенту адекватности региональных и районных СМИ и иных медиаресурсов. И не только за счет увеличения субсидий.

Известно, что Зайнуллин до своего назначения на пост главы комитета работал в структурах МВД, пресс-службе СПбГУ, издании «Фонтанка». С 2022 года возглавлял ЦУР Ленобласти. Он профессионально занимается армреслингом. Женат, воспитывает сына.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское отделение партии «Зеленые» сроком на пять лет возглавила Кристина Черемных. До назначения на пост она работала помощницей депутата ЗакСа Марины Шишкиной.

Андрей Маркелов

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