Транспортно-пересадочный узел «Удельная» планируют открыть в 2030 году

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков 13 февраля во время правительственного обхода ремонтируемой станции метро «Удельная» обсудил план работ по созданию транспортно-пересадочного узла в этом месте, сообщает «Фонтанка».

Планируется перенести ж/д платформу, изменить схемы движения по Енотаевской улице, достроить Костромской проспект от указанной Енотаевской до Елецкой улицы, модернизировать трамвайное кольцо, организовать крытый переход с ж/д станции к метро и перехватывающие парковки.

Ориентировочная стоимость проекта составляет около 5,2 млрд рублей. Закончить модернизацию планируют в 2030 году. Строить будут вместе с компанией РЖД. Предполагается, что транспортно-пересадочный узел будет востребован в контексте запуска электричек до Сертолово.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станцию метро «Удельная» планируют открыть для пассажиров 1 мая 2025 года. На текущий момент там ремонтируют эскалаторы, меняют плиты перекрытий и облицовку стен в вестибюле.

Андрей Маркелов