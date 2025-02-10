Новым лидером петербургского отделения «Зеленых» стала Кристина Черемных

Петербургское отделение партии «Зеленые» сроком на пять лет возглавила Кристина Черемных, сообщает «Фонтанка». На эту должность ее рекомендовал федеральный совет партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый лидер петербургского отделения партии «Зеленые» Кристина Черемных

Фото: vk.com / cheremnykh_kristina Новый лидер петербургского отделения партии «Зеленые» Кристина Черемных

Фото: vk.com / cheremnykh_kristina

Госпожа Черемных с сентября 2021 года является мунициапальным депутатом в МО «Автово», в 2013-2016 годах работала помощником депутата Марины Шишкиной во фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Законодательном собрании Петербурга.

Известно, что новый лидер «Зеленых» родилась в поселке Домбаровский Оренбургской области в 1992 году. В 2016 году Черемных окончила Высшую школу экономики.

Ранее региональное отделение «Зеленых» возглавлял муниципальный депутат Павел Брагин. Он участвовал в выборах губернатора Петербурга в 2024 году и был конкурентом Александра Беглова.

Андрей Маркелов