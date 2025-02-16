Мюнхенская речь 2.0

Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности нарушила негласное табу в отношениях западных союзников — не выносить сор из избы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Находящиеся в состоянии клинча с либеральным миропорядком Москва и Вашингтон могут невольно оказаться ситуативными союзниками

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Находящиеся в состоянии клинча с либеральным миропорядком Москва и Вашингтон могут невольно оказаться ситуативными союзниками

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Устами второго человека в Белом доме принципиальный спор с Европой вел сам президент Трамп, ставя под сомнение незыблемость ценностей цитаделей либеральной демократии.

Упоминание отмены результатов первого тура президентских выборов в Румынии стало далеко не единственным примером того, как, по мнению Вэнса—Трампа, состарились и покрылись морщинами демократические институты Старого Света.

Самым шокирующим для союзников стало признание того, что главная угроза исходит не от России и Китая — «истинная угроза для Европы в ней самой».

«Меня беспокоит угроза изнутри. Отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей — ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки»,— отметил Вэнс.

После этого выступления в истории международных отношений есть уже не одна Мюнхенская речь, а две. Первую произнес в 2007 году Владимир Путин. В тот момент Россия еще была пусть и сложным, но партнером Запада. Так еще задолго до речи Вэнса российский президент тоже вынес сор из избы, став в этом деле первопроходцем Мюнхена.

В своем выступлении 18-летней давности президент Путин толковал о проблемах либеральной демократии. «Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят»,— заявил он тогда. Про «нежелание учиться самим» и эрозию демократических институтов говорил в Мюнхене и Джей Ди Вэнс.

Выступление Вэнса в Мюнхене еще больше созвучно речи Владимира Путина, произнесенной в июне 2022 года, уже после начала СВО, на Петербургском международном экономическом форуме.

Назвав выборы в Европе «ширмой», Владимир Путин тогда предсказал закат традиционных политических партий Старого Света. «Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит»,— спрогнозировал он.

Но ведь «смена элит», понимаемая как «орбанизация всей Европы»,— это и есть главная цель Трампа, рассчитывающего на то, что новые силы переформатируют политическое пространство Европы и выдавят либеральную глобалистскую элиту на обочину.

Эти неожиданные переклички вовсе не означают, что Вашингтон и Москва высказывают нарративы друг друга. Владимир Путин имеет свои счеты с либеральным глобальным проектом, оплотом которого после ухода президента Байдена оказалась Европа, у Дональда Трампа в Европе свои ставки и свой расчет.

Однако находящиеся в состоянии клинча с либеральным миропорядком Москва и Вашингтон могут невольно оказаться ситуативными союзниками, нуждающимися друг в друге гораздо больше, чем это было в первый срок правления Трампа.

Эта принципиально новая ситуация заставляет по-новому посмотреть и на украинский конфликт, который после Мюнхенской речи 2.0 может перестать быть главным конфликтом мировой политики. Но для того, чтобы это в самом деле произошло, Москва и Вашингтон, имеющие дополнительный мощный стимул для сближения, должны будут все же договориться по Украине.