Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Испании
24-й тур. «Осасуна»—«Реал» 1:1 (Будимир, 58 (пен.) — Мбаппе, 15. Удаление: Беллингем («Реал»), 39). «Атлетико»—«Сельта» 1:1 (Сёрлот, 81 — Аспас, 68 (пен.)). «Вильярреал»—«Валенсия» 1:1 (Гейе, 32 — Садик, 84). «Эспаньол»—«Атлетик» 1:1 (Роберто Фернандес, 62 — Сансет, 77). Положение команд. 1. «Реал» — 51 очко. 2. «Атлетико» — 50. 3. «Барселона» — 48 (после 23 матчей). 4. «Атлетик» — 45. 5. «Вильярреал» — 41. 6. «Райо Вальекано» — 35 (23).
Матч «Барселона»—«Райо Вальекано» пройдет в понедельник.
Чемпионат Англии
25-й тур. «Брайтон»—«Челси» 3:0 (Митома, 27; Минте, 38, 63). «Лестер»—«Арсенал» 0:2. (Мерино, 81, 87). «Манчестер Сити»—«Ньюкасл» 4:0 (Мармуш, 19, 24, 33; Макейти, 84). «Фулхем»—«Ноттингем Форест» 2:1 (Смит-Роу, 15; Бейсси, 62 — Вуд, 37). «Саутгемптон»—«Борнмут» 1:3 (Сулемана, 72 — Уаттара, 14; Кристи, 16; Таверньер, 83). «Ливерпуль»—«Вулвергемптон» 2:1 (Луис, Диас, 15; Салах, 37 (пен.) — Кунья, 67). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 60 очков. 2. «Арсенал» — 53. 3. «Ноттингем Форест» — 47. 4. «Манчестер Сити» — 44. 5. «Борнмут» — 43. 6. «Челси» — 43.