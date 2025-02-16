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В RuStore скрыли «Парковки Краснодара» из-за старой версии приложения

В пресс-службе магазина приложений RuStore рассказали «Ъ-Кубань», что скрыли приложение «Парковки Краснодара». Представители сервиса пояснили, что приложение было не фейковым, в магазине была опубликована старая версия реального приложения, которая не несла в себе мошеннической угрозы.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В RuStore отметили, что версия 2.1.7 настоящего приложения не содержит вредоносного ПО или других уязвимостей. Кроме того, по данным компании, при проверке ИБ-решениями не было выявлено подозрительной активности, также за все время на приложение не поступало жалоб от пользователей.

«Однако текущая версия устарела, поэтому мы скрыли приложение из нашего каталога и ожидаем публикации актуальной версии в RuStore»,— заявили в RuStore.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что в RuStore появилось фейковое приложение «Парковки Краснодара». Власти сообщили, что мошенники разместили фишинговое приложение, которое визуально копирует официальный сервис.

Татьяна Ручкина

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