В RuStore появилось фейковое приложение с парковками Краснодара

Приложение «Парковки Краснодара», которое появилось в RuStore для Android, является фейковым. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Мошенники разместили фишинговое приложение, которое визуально копирует официальный сервис ''Парковки Краснодара''»,— отметили в краснодарском дептрансе.

Тем, кто уже скачал приложение, власти советуют удалить его и не пытаться обновить.

Татьяна Ручкина