Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В RuStore появилось фейковое приложение с парковками Краснодара

Приложение «Парковки Краснодара», которое появилось в RuStore для Android, является фейковым. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Мошенники разместили фишинговое приложение, которое визуально копирует официальный сервис ''Парковки Краснодара''»,— отметили в краснодарском дептрансе.

Тем, кто уже скачал приложение, власти советуют удалить его и не пытаться обновить.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...