В RuStore появилось фейковое приложение с парковками Краснодара
Приложение «Парковки Краснодара», которое появилось в RuStore для Android, является фейковым. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
Фото: пресс-служба мэрии Краснодара
«Мошенники разместили фишинговое приложение, которое визуально копирует официальный сервис ''Парковки Краснодара''»,— отметили в краснодарском дептрансе.
Тем, кто уже скачал приложение, власти советуют удалить его и не пытаться обновить.