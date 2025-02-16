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Синоптики предупредили о шторме, снеге, ливне и лавинах в Сочи и Сириусе

В Сочи и Сириусе ожидается ухудшение погоды 16–17 февраля. Синоптики прогнозируют сильные дожди, штормовые ветры, порывы которых могут достигать 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В море волны будут подниматься до 1,5 метра высотой. В предгорьях и горах Сочи до 18 февраля возможен мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях, что может привести к гололедице на дорогах.

В горной местности выше 1000 метров над уровнем моря сохраняется лавинная опасность. Власти ограничили въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины. Все городские службы работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Андрея Прошунина.

Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

Татьяна Ручкина

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