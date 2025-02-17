Полет кузнечика и мягкая сила

В первый уикенд Берлинале состоялись многочисленные кинопремьеры. Но только совсем немногими был впечатлен Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мечты» Мишеля Франко, пригласившего на главную роль Джессику Честейн, пока что единственная реальная удача конкурса

Фото: Teorema / Berlin International Film Festival «Мечты» Мишеля Франко, пригласившего на главную роль Джессику Честейн, пока что единственная реальная удача конкурса

Фото: Teorema / Berlin International Film Festival

От новой команды фестиваля во главе с Тришей Таттл ждали качественного прорыва на фоне ослабления позиций Берлинале за последние несколько лет. Но пока что уровень конкурса даже ниже предыдущих. В лучшем случае это милое, но бесхребетное кино. Таков «Ари» француженки Леонор Серрай, таков и герой этого фильма — 27-летний инфантил, который, пристроившись работать учителем начальной школы, хлопается в обморок прямо во время урока. Но все же дети оказываются для него спасением, поскольку общаться со взрослыми Ари решительно не удается. Как обычно в типовых французских фильмах, в нем много болтовни, но и эта традиция заметно деградировала после того, как ее довел до элегантного блеска Эрик Ромер.

Совсем никчемным оказался режиссерский дебют Ребекки Ленкевич «Горячее молоко». В центре сюжета — нездоровые отношения прикованной к инвалидному креслу Роуз (Фиона Шоу) и ее дочери Софии (Эмма Мэкки), которую эгоистичная мать грубо использует как сиделку. Пытаясь вырваться на волю, девушка попадает под влияние харизматичной соблазнительницы Ингрид (Вики Крипс). В финале героиня наконец освобождается от всех зависимостей, но таким изуверским способом, что это вряд ли добавляет фильму очков в глазах зрителей. Частная история, за которой не стоит ничего значительного, совсем неуместна в конкурсе уважающего себя фестиваля.

Единственным конкурсным фильмом на данный момент, о котором можно говорить достаточно серьезно, стали «Мечты» Мишеля Франко. Не будучи шедевром, он все же содержит в себе реальные отношения и важные вещи. Социальную метафору из своей брутальной картины пятилетней давности «Новый порядок» мексиканец Франко пересаживает на интимную почву и одновременно делает международной. Фернандо, молодой танцор-нелегал из Мексики (Исаак Эрнандес), начинает успешную профессиональную карьеру в Сан-Франциско не без помощи богатой и влиятельной Дженнифер, его американской любовницы (Джессика Честейн), женщины уже не юной и польстившейся на латинского красавца. Но все, как и в «Новом порядке», кончается адским насилием, включая сексуальное. Мягкая сила богачей встречается с накопившейся энергией угнетенного этноса и класса: их столкновение неизбежно приводит к взрыву.

Почти потеряв надежду найти художественные открытия в конкурсе, я посмотрел фильм «Поцелуй кузнечика» Эльмара Иманова, немецкого режиссера с азербайджанскими корнями, из параллельной программы «Форум». И он оказался на голову выше подавляющего числа фильмов-конкурсантов. Камерная история Бернарда, писателя средних лет (Ленн Кудрявицки), его непростых отношений с умирающим отцом Карлосом (Михаэль Ханеман) и еще более непростых с подругой Агатой (Софи Мусель) вбирает в себя атмосферу сегодняшней немецкой жизни — забюрократизированной, депрессивной, чреватой опасностями и неврозами. Поразительно сняты проезды в метро: видно, как отчуждены люди и как, стараясь не подавать виду, они страдают от этого. Полны сатирического яда эпизоды в полиции, где делают вид, что расследуют нападение на Карлоса, в социальной службе и в больнице.

Главный герой живет в дорогом пентхаусе, деля одиночество с блеющей овцой, посещает кинки-вечеринки и сооружает экзотическую летательную конструкцию в виде большого черного кузнечика. Многие детали отсылают наше воображение к Францу Кафке с его «Превращением» и «Процессом», к «Человеку-слону» Дэвида Линча, к фильмам Яна Шванкмайера и других великих мэтров сюрреалистического гротеска. И главное, что все обязывающие ассоциации работают. Это свободное кино большого полета, которое и завершается великолепным полетом над крышами Кельна. Режиссер, мастерски используя азербайджанский джазовый саундтрек с вкраплением арабских мотивов, демонстрирует новые потенциальные возможности артхауса, который, как часто кажется, измельчал и исчерпал себя.

На другом полюсе — умное коммерческое кино, образец которого представлен на Берлинале специальным показом корейского фильма «Микки 17». Создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо снимает Роберта Паттинсона и Марка Руффало в черной комедии о человеческих клонах и фантастических чешуйчатых животных (которые оказываются более человечными, чем многие люди), обрушивает на зрителей целый каскад убойных аттракционов и не забывает провести через своей первый голливудский фильм образцовый гуманистический месседж.

Андрей Плахов