Оверноутбукинг

На складах поставщиков бытовой электроники образовалась затоваренность, оверсток только ноутбуков в России достигает 55 тыс. штук, утверждают источники «Ъ». Ритейлеров электроники проблема пока не коснулась, их закупки проводятся в «штатном режиме». Эксперты предупреждают, что ситуация может привести к дефициту некоторых товарных категорий, если торговые сети в ближайшее время решат провести распродажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Поставщики электроники и бытовой техники (компании, закупающие электронику в других странах и поставляющие их ритейлерам и компаниям в РФ) не могут распродать складские запасы из-за низкого спроса потребителей и с начала года приостановили крупные закупки техники, рассказал “Ъ” собеседник среди участников рынка. По его словам, причиной стала ключевая ставка ЦБ, которая сделала кредитные средства фактически недоступными и для покупателей, и для бизнеса.

«В начале четвертого квартала 2024 года мы фиксировали повышенный спрос со стороны ритейлеров на ПК, ноутбуки и их комплектующие, однако в конце года из-за колебания курса и ключевой ставки ситуация изменилась»,— подтверждает директор департамента персональных систем OCS Александр Логинов. «Вопреки ожиданиям сезонного роста спроса в период новогодних праздников рынок показал падение на 6–7% в штуках, что привело к образованию излишнего стока»,— говорит он, добавляя, что только по ноутбукам затоваренность в среднем достигает около 55 тыс. штук по всем брендам. Эта ситуация, продолжает господин Логинов, заставила крупных дистрибуторов пересмотреть размещения заказов на первый квартал 2025 года.

Похожая ситуация происходит и на рынке смартфонов: по итогам 2024 года количество проданных устройств упало на 3–4% в штуках и увеличилось на 5–7% в деньгах (см. “Ъ” от 14 января). Такое же положение дел наблюдается и в других сегментах электроники, говорит собеседник “Ъ” среди ритейлеров.

Однако не все дистрибуторы говорят о массовой затоваренности потребительской электроникой. Так, по словам представителя «Марвел-Дистрибуции», их компания продолжает осуществлять крупные закупки техники, добавляя, что дефицита электроники не ожидается. При этом он подчеркивает, что второй квартал традиционно имеет низкие продажи.

Частично решить ситуацию с затоваренностью к началу лета, продолжает Александр Логинов, может отложенный спрос со стороны корпоративных заказчиков, которые будут менять парк оборудования, закупленного еще во время пандемии и массовых переходов на удаленный формат работы.

Однако, продолжает господин Логинов, к лету ассортимент розничного канала продаж сократится, так как ритейлеры сосредоточат закупки на определенных брендах ноутбуков, ПК и другой электроники с более высокой маржинальностью.

Часть ритейлеров же говорит, что поставки идут в штатном режиме. «Компания продолжает активно работать с поставщиками над дальнейшим расширением ассортимента»,— подчеркивает представитель «М.Видео-Эльдорадо», добавляя, что ритейлер пополняет склады в преддверии 23 февраля и 8 марта. Об этом же говорят и в DNS.

В ритейлере «Холодильник.ру» подтверждают наличие общего тренда на увеличение товарных запасов, но не считают ситуацию критической. Среди основных причин затоваренности представитель компании называет невыгодные условия кредитования, сокращение продаж недвижимости (из-за этого реже покупается бытовая техника), а также сберегательную модель поведения потребителей.

Текущие запасы на складах поставщиков и ожидаемые поставки должны обеспечить спрос, надеется гендиректор компании diHouse Юрий Родный. «С другой стороны, важно понимать, что рынок неоднородный и ситуация разнится в зависимости от категории товара»,— говорит он. Собеседник “Ъ” среди участников рынка добавляет, что дефицит некоторых категорий электроники в b2c-сегменте может возникнуть, если ритейлеры начнут распродавать товар сейчас, так как электроника приезжает в РФ спустя 3–4 месяца после заказа, а дистрибуторы сократили закупки.

Тимофей Корнев