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Коммерсантъ FM
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Житель Комсомольска-на-Амуре арестован по делу о госизмене

В Комсомольске-на-Амуре арестовали местного жителя по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Хабаровскому краю. По данным спецслужбы, мужчина по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал данные о работе краевого оборонного предприятия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по указанной статье — пожизненное лишение свободы. Подробности дела не приводятся. Известно только, что связь с украинской разведкой арестованный поддерживал через интернет.

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