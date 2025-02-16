Житель Комсомольска-на-Амуре арестован по делу о госизмене

В Комсомольске-на-Амуре арестовали местного жителя по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Хабаровскому краю. По данным спецслужбы, мужчина по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал данные о работе краевого оборонного предприятия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по указанной статье — пожизненное лишение свободы. Подробности дела не приводятся. Известно только, что связь с украинской разведкой арестованный поддерживал через интернет.