Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель выступила против политики санкций в отношении РФ
Сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о намерении партии наладить отношения с Россией. По ее словам, АдГ также стремится к завершению санкционной политики в отношении Москвы.
Алиса Вайдель
Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters
«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями...Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия... Чего мы хотим, так это прекратить политику санкций»,— сказала госпожа Вайдель в беседе с Bild.
Она отметила, что санкции против России в первую очередь наносят ущерб самой Германии. У ФРГ в настоящий момент цены на энергоносители самые высокие в мире, подчеркнула кандидат в канцлеры. «Мы больше не конкурентноспособны»,— добавила она.
Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. В предвыборной программе АдГ выступила за нейтралитет Украины, то есть за отказ от ее вступления в НАТО, а также за восстановление «беспрепятственных отношений с Россией».
О последствиях поддержки крайне правыми консерваторов в ФРГ — в материале «Ъ» «В Германии невозможное стало возможным».