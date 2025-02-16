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Коммерсантъ FM
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Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель выступила против политики санкций в отношении РФ

Сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о намерении партии наладить отношения с Россией. По ее словам, АдГ также стремится к завершению санкционной политики в отношении Москвы.

Алиса Вайдель

Алиса Вайдель

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Алиса Вайдель

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями...Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия... Чего мы хотим, так это прекратить политику санкций»,— сказала госпожа Вайдель в беседе с Bild.

Она отметила, что санкции против России в первую очередь наносят ущерб самой Германии. У ФРГ в настоящий момент цены на энергоносители самые высокие в мире, подчеркнула кандидат в канцлеры. «Мы больше не конкурентноспособны»,— добавила она.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. В предвыборной программе АдГ выступила за нейтралитет Украины, то есть за отказ от ее вступления в НАТО, а также за восстановление «беспрепятственных отношений с Россией».

О последствиях поддержки крайне правыми консерваторов в ФРГ — в материале «Ъ» «В Германии невозможное стало возможным».

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