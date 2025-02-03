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Коммерсантъ FM
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АдГ выступила за нейтралитет Украины и сотрудничество ФРГ с ЕАЭС

Крайне правая партия ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) в предвыборной программе выступила за нейтралитет Украины, то есть за отказ от ее вступления в НАТО, а также за восстановление «беспрепятственных отношений с Россией». Кроме того, партия призвала расширить связи Германии с Евразийским экономическим союзом.

Лидер АдГ Алиса Вайдель

Лидер АдГ Алиса Вайдель

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Лидер АдГ Алиса Вайдель

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«Мы требуем проведения внешней политики, ориентированной на интересы Германии. Европейский мирный порядок должен учитывать законные интересы безопасности всех государств. Целью является создание нейтральной Украины вне НАТО и ЕС и восстановление беспрепятственных торговых отношений с Россией»,— говорится в программе АдГ (.pdf)

Основанная в 2013 году «Альтернатива для Германии» приобрела популярность на фоне усиления позиций правых политических сил в Европе. Она выступает за ужесточение миграционного законодательства, снятие санкций с России и возобновление закупок российского газа. В преддверии парламентских выборов в ФРГ, которые пройдут в феврале, партия впервые выдвинула своего кандидата в канцлеры — лидера АдГ Алису Вайдель. Согласно соцопросам, партия занимает второе место после ХДС.

О последствиях поддержки крайне правыми консерваторов в ФРГ — в материале «Ъ» «В Германии невозможное стало возможным».

Лусине Баласян

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