С «Престижем» на кладбище невест

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е, 2000-е годы и позднее. В 2006 году следователи обнаружили 14 трупов в лесной лощине под Нижним Тагилом. Погибшими оказались девушки в возрасте от 13 до 26 лет, которые были изнасилованы и задушены удавкой, а потом сброшены в общую могилу. Следствие установило, что все убитые работали проститутками в местном борделе «Престиж» под руководством 35-летнего Эдуарда Чудинова, который расправлялся с ним, если они хотели обратиться в милицию или сбежать. Вину он признал. В 2008 году суд приговорил его к пожизненному заключению.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главарь банды нижнетагильских сутенеров Эдуард Чудинов

Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...» Главарь банды нижнетагильских сутенеров Эдуард Чудинов

Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

По версии следствия, в 2002 году местные жители Эдуард Чудинов, Игорь Мелиженков и Марк Кустовский организовали фирму «по доставке безалкогольных напитков» под названием «Престиж». Однако вместо доставки там работал притон по оказанию интимных услуг.

В центре города у банды была организована квартира, где оказывались интимные услуги, но проститутки «работали» не только в этой квартире, но и у себя дома. Набор проходил в основном из девушек из неблагополучных семей, которые жили в окрестностях Нижнего Тагила.

К участию в проституции девушек привлекал Марк Кустовский, который приглашал их к себе в гости «на чашку кофе и пряники». Обычно его жертвы соглашались на приглашение, потому что чаще всего гуляли парами и были уверены, что с ними ничего не случится. Однако, оказавшись дома у сутенера, они сначала действительно пили чай, но в соседней комнате их уже поджидала группа мужчин для оказания интимных услуг. Тех, кто соглашался заниматься проституцией, заставляли писать родственникам письмо, что с ними все хорошо. Тех же, кто не хотел «работать», насиловали, а потом душили удавкой. Трупы девушек вывозили в лес вблизи поселка Левиха.

Первую жертву банды случайно обнаружили местные грибники во время прогулки с собаками. Один из грибников отпустил своего пса с поводка. Пес внезапно забрел в бурелом и начал разбрасывать лапами ветки, откуда выступили части женского тела. О неожиданной находке мужчина сообщил в милицию. Когда следственная бригада начала работать, выяснилось, что под кустами находится тайное кладбище: в лощине было свалено более десятка тел убитых женщин. Одних еще можно было опознать и установить личность, личности других могли установить только эксперты-криминалисты. Всего следователи опознали 14 тел.

В могиле следователи обнаружили тела 15-летней Ольги Б. и ее 13-летней подруги Виктории Ю. Девочки дружили со школы, учились в ПТУ. Когда однажды после прогулки по улицам Нижнего Тагила подружки не вернулись домой даже к утру, родители побежали в милицию. Однако в милиции расследованием обстоятельств их исчезновения заниматься не стали. Вскоре семьи от дочерей получили письмо: «Мама, не переживай, мы с друзьями уехали в Москву. Скоро приедем». Ни обратного адреса, ни телефона на письме не было.

Встревоженные родители написали заявление в милицию о пропаже дочерей. В поисках девочек правоохранители участвовали неохотно, так как считали, что они погуляют и вернутся. Через два года тела Ольги и Виктории обнаружили под буреломом. Следствие установило, что сначала девочек заставили написать домашним записки, а затем убили.

Одной из жертв банды стала дочь Эдуарда Чудинова.

Девушка пропала, когда отец заехал навестить ее в трудовой лагерь, чтобы провести время вместе — пожарить шашлыки. Впоследствии она была найдена задушенной и изнасилованной рядом с другими девушками.

На Эдуарда Чудинова члены группировки указывали, как на главного организатора «артели» и главного исполнителя убийств. Все организаторы притона были женаты. Кроме того, у всех были дети — дочери примерно того же возраста, что и их жертвы. О способах заработка членов группировки знали их жены. Впоследствии они признались, что, когда приходили к мужьям на работу, то понимали, что за женщины там находятся, и чем они занимаются.

По версии следствия, организаторы притона устанавливали следующие цены за ночь: молодая и красивая девушка — 10 тыс. руб., менее привлекательная и из неблагополучной семьи — за 200–300 руб. Кадровый вопрос организаторы решили быстро, приобщив к делу друзей и родственников. Так, в свою компанию они пригласили старшего брата Эдуарда Чудинова — 40-летнего Дмитрия и их двух кузенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда убитых нижнетагильскими сутенерами девушек

Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...» Одежда убитых нижнетагильскими сутенерами девушек

Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

Правоохранители задержали всех участников банды с августа по ноябрь 2006 года. Задержанные дали признательные показания. Более того, во время допросов они показали самое крупное захоронение убитых девушек — на 7-м километре трассы Нижний Тагил—Екатеринбург, где оперативники обнаружили восемь тел убитых девушек. Все погибшие были опознаны: самым молодым было 13 и 15 лет, а самой старшей — 26 лет. В августе 2007 года дело передали в Свердловский областной суд.

В ходе судебного следствия из материалов дела был исключен один эпизод, так как назначенная судом повторная молекулярно-генетическая экспертиза показала, что обнаруженное в могильнике одно из тел неверно идентифицировано. Поэтому количество доказанных жертв сутенеров сократилось до 13.

В апреле 2008 года Свердловский областной суд приговорил Эдуарда Чудинова к пожизненному лишению свободы за убийство десяти девушек. Его младший брат Дмитрий Чудинов за убийство трех девушек получил 21 год колонии строгого режима. Остальные участники по решению суда были лишены свободы на сроки от 11 до 22 лет колонии.

Ранее «Ъ-Урал» в рубрике «Дела прошлых лет» рассказывал, как майор милиции вымогал взятку у адвоката.

Мария Шараева