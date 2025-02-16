МИД Китая и канцлер Германии обсудили урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел Ван И и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди прочего они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Как сказал Ван И, Китай заинтересован в содействии установления мира.

«Ван И подробно остановился на позиции Китая, заявив, что Китай и Европа разделяют одну и ту же цель и направление в содействии мирному урегулированию украинского кризиса. Необходимо изучить вопрос о создании сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности, достичь прочного мирного соглашения»,— говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

Ван И и Олаф Шольц также обсудили «спорные вопросы», среди которых электромобили и система свободной торговли. Глава МИД Китая также отметил, что в 2025 году исполняется 50 лет со дня установления дипотношений между КНР и Евросоюзом.

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