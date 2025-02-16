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Коммерсантъ FM
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Из-за ДТП в Москве перекрывали часть Садового кольца

Движение на Садовом кольце после возгорания авто восстановили

В Москве в районе Октябрьского тоннеля на Садовом кольце загорелся автомобиль, сообщил департамент транспорта столицы. Движение тоннеле перекрыто в обе стороны.

Как уточнило ведомство в Telegram-канале, машина загорелась на внешней стороне Садового кольца. Причины происшествия и информация о пострадавших уточняется.

Позже Дептранс сообщил, что движение по внутренней стороне Садового кольца восстановлено. Через час движение было полностью восстановлено.

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