Российский заложник «Хамаса» Александр Труфанов встретился с мамой и невестой

Россиянин Александр Труфанов, освобожденный сегодня, 15 февраля, из плена «Хамаса», встретился в Израиле с родными — матерью и невестой. Кадры встречи опубликовал МИД Израиля в своем Telegram-канале.

Гражданин России и Израиля Александр Труфанов провел в плену почти 500 дней, его похитили из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года вместе с семьей — бабушкой Ириной, мамой Еленой и невестой Сапир. Всех троих женщин отпустили в ноябре 2023 года. Отец Виталий Труфанов был убит при нападении боевиков. Сам Александр получил ранение при захвате, его состояние оценивалось как «не совсем удовлетворительное».