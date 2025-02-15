Российский заложник «Хамаса» Александр Труфанов встретился с мамой и невестой
Видеофакт
Россиянин Александр Труфанов, освобожденный сегодня, 15 февраля, из плена «Хамаса», встретился в Израиле с родными — матерью и невестой. Кадры встречи опубликовал МИД Израиля в своем Telegram-канале.
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов провел в плену почти 500 дней, его похитили из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года вместе с семьей — бабушкой Ириной, мамой Еленой и невестой Сапир. Всех троих женщин отпустили в ноябре 2023 года. Отец Виталий Труфанов был убит при нападении боевиков. Сам Александр получил ранение при захвате, его состояние оценивалось как «не совсем удовлетворительное».
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Освобождение Александра Труфанова из плена «Хамаса»
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