Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский заложник «Хамаса» Александр Труфанов встретился с мамой и невестой

Видеофакт

Россиянин Александр Труфанов, освобожденный сегодня, 15 февраля, из плена «Хамаса», встретился в Израиле с родными — матерью и невестой. Кадры встречи опубликовал МИД Израиля в своем Telegram-канале.

Гражданин России и Израиля Александр Труфанов провел в плену почти 500 дней, его похитили из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года вместе с семьей — бабушкой Ириной, мамой Еленой и невестой Сапир. Всех троих женщин отпустили в ноябре 2023 года. Отец Виталий Труфанов был убит при нападении боевиков. Сам Александр получил ранение при захвате, его состояние оценивалось как «не совсем удовлетворительное».

Фотогалерея

Освобождение Александра Труфанова из плена «Хамаса»

Предыдущая фотография
Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Следующая фотография
1 / 7

Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...