Вот так дело

Шесть жителей Белорецкого района, включая экс-главу администрации Андрея Иванюту, написали коллективное обращение в правоохранительные органы по факту распространения клеветы. В обращении они просят найти заказчиков распространения информации о том, что они якобы имеют отношение к изнасилованию детей из местного детского дома. Об этом сообщали некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы. Региональное управление СКР опровергло массовый характер преступления, сообщив, что в Белорецке задержан один местный житель по подозрению в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних. По мнению опрошенных «Ъ-Уфа» адвокатов, СМИ может грозить штраф до 3 млн руб. за отсутствие проверки публикуемой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Иванюта попросил полицию найти распространителей фейков о нем

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Андрей Иванюта попросил полицию найти распространителей фейков о нем

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Шесть жителей Белорецкого района написали коллективное обращение в МВД, СК, ФСБ, а также в Генеральную прокуратуру РФ по факту распространения клеветы. Среди них — экс-глава администрации района Андрей Иванюта (руководил с 2020 по 2024 год), его бывший заместитель Кирилл Егупов, советник главы администрации Ирина Реус, глава администрации Узянского сельсовета Алексей Севостьянов, а также директор и воспитатель центра «Спутник», в котором содержатся сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Юлия Васючкова и Ирина Андриянова.

Обращение на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал Андрей Иванюта. В нем подписанты заявили, что с декабря 2024 года в соцсетях, а затем и в СМИ, «активно распространяются слухи, фейки с фамилиями, фотографиями и видео о том, что чиновники, депутаты, предприниматели задержаны в Белорецком районе по подозрению в совершении особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних».

Одним из первых новость о якобы изнасиловании воспитанников детского дома из Узянского сельсовета дал Telegram-канал «Аспекты-Башкортостан». В январе, ссылаясь на двух анонимных собеседников, канал сообщил, что «представители элиты Белорецка» якобы несколько лет «занимались сексуальными извращениями» с детьми из приюта и снимали это на видео. Под подозрением, как указали в «Аспектах», был Андрей Иванюта и его заместитель.

Об уголовном деле, в котором якобы замешаны «политики и бизнесмены», сообщил и портал Mkset. Неназванный собеседник издания утверждал, что для расследования уголовного дела в Белорецкий район якобы прилетели следователи СКР из Москвы.

В пресс-службе республиканского управления СКР эту информацию опровергли. По данным ведомства, в производстве Белорецкого межрайонного следственного отдела находится уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в половом сношении с двумя лицами, не достигшими 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ), но эти дети не имеют отношения к приюту «Спутник». «Иная тиражируемая в социальных медиа и СМИ информация о нескольких фигурантах уголовного дела и большом количестве потерпевших не соответствует действительности»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Авторы обращения отметили, что распространяемая информация задела честь и порочит достоинство несовершеннолетних, должностных лиц, нанесла урон репутации госучреждения, дискредитирует органы местного самоуправления и «угрожает спокойной жизни наших семей».

Как заявил «Ъ-Уфа» Андрей Иванюта, цель — установить заказчиков и распространителей ложной информации, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за клевету (ст. 128.1 УК РФ).

Между тем, накануне опровержения информации со стороны СКР портал Mkset заявил о давлении на редакцию. По словам главреда издания Линара Мингазова, в Telegram неизвестный под ником Abel Abigali требовал от его журналистки, чьи контакты есть в открытом доступе, удалить в течение суток спорную публикацию с сайта, а в противном случае угрожал расправой ей и ее семье. По этому факту Линар Мингазов обратился в правоохранительные органы.

После опровержения информации Telegram-канал «Аспекты-Башкортостан» удалил из своего поста упоминание об Андрее Иванюте, Кирилле Егупове и других.

В пресс-службе МВД по Башкирии, в юрисдикции которого имеются полномочия проводить расследования по факту клеветы, от комментариев воздержались.

Как отметил адвокат Айдар Хызыров, юрлица, в частности, учредители СМИ, к уголовной ответственности не привлекаются, но им может грозить административная ответственность за клевету (ст. 5.61.1 КоАП РФ). «В вину им могут поставить неполноценную проверку или отсутствие предварительной проверки публикуемой информации, основанной на допущении ее достоверного характера»,— добавил адвокат.

Санкции по статье предусматривают штраф от 500 тыс. до 3 млн руб.

Венера Хисамова