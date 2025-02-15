Медведев: Европа с ненавистью проглотит критику вице-президента США Вэнса

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал смелым парнем вице-президента США Джея Ди Вэнса. Он похвалил речь американского политика на Мюнхенской конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Все рассчитывали услышать дежурные партнерские реверансы Европе и комментарии слов Дональда Трампа о завершении украинского конфликта. А он взял — и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль,— дерьмо»,— написал господин Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Европейские страны «простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнера», добавил господин Медведев. Сам бывший президент России считает, что нынешний Европейский союз слаб и непривлекателен, а время «молодой и эффектной» Европы прошло.

14 февраля Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене раскритиковал Европу за отход от фундаментальных ценностей, которые разделяют Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что основная угроза демократии в Европе исходит изнутри. При этом вице-премьер почти не упомянул российско-украинский конфликт и планы США по его урегулированию.