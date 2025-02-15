Четыре депутата ЕП от Финляндии выступили за диалог с Россией

Четверо из 11 опрошенных представителей Финляндии в Европарламенте (ЕП) поддержали налаживание прямого диалога с Россией, следует из опроса агентства Yle. Среди них — депутаты ЕП Мерья Кюлленен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома от Социал-демократической партии (СДП), а также Сирпа Пиетикяйнен от Коалиционной партии. Остальные респонденты предпочитают не идти навстречу России, пока этого дипломатического шага не захочет украинская сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мерья Кюлленен

Мерья Кюлленен



По словам Мерьи Кюлленен, нельзя допустить общение США и России без деятельного участия Евросоюза и Украины, поэтому необходимо идти на сближение самим. Тогда как Ээро Хейнялуома считает, что налаживание отношений с Россией отвечает украинским интересам. «Когда США начнут диалог с Россией, Евросоюз должен следить за тем, чтобы решения не принимались в обход Европы или Украины. Политика пустых стульев была бы опасной для ЕС в этой ситуации»,— отметил депутат.

Финские политики, скептически настроенные к диалогу с российским руководством, предпочитают ждать шагов Украины по этому вопросу. Они отрицают вероятность общения, пока Россия, по их мнению, «ведет жестокую агрессивную войну».

Опрос финских депутатов проходил с 6 по 11 февраля, то есть до того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран прошли 12 февраля. В ходе беседы они обсудили завершение боевых действий на Украине путем переговоров. Сразу после глава Белого дома созвонился с Владимиром Зеленским.

Подробнее о сотрудничестве Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».